El Mundial de Fútbol Femenino "opacó" el debut de Messi en los medios estadounidenses

Lionel Messi tendrá su ansiado debut en el Inter Miami este viernes 21 de julio, cuando enfrente al Cruz Azul por la primera jornada de la Leagues Cup 2023. Sin embargo, a diferencia de las altas expectativas que generó el anuncio de su desembarco en la liga estadounidense, la mayoría de los principales medios de ese país no lo reflejaron en su portada.

Tras su presentación en el mega evento La Revelación, "La Pulga" saldrá como suplente en el DRV PNK Stadium para ponerse por primera vez la "10" del Inter, en el duelo que comenzará a las 21 -hora de Argentina-. Pero casi al mismo tiempo tendrá inicio otro partido: el debut de la Selección los Estados Unidos ante Vietnam, por la primera fecha de la Copa Mundial de Fútbol Femenino.

En ese sentido, el primer partido del rosario quedó "opacado" en medios como The Washington Post, The New York Times, USA Today y Los Angeles Times, que hicieron foco en el inicio del torneo femenino de la FIFA. En tanto, y como era de suponer, medios como Miami Herald y el Nuevo Herald, periódicos de la famosa ciudad de La Florida, se dedicaron a cubrir lo que forma parte de la "Messimanía".

A diferencia de la selección masculina -que ha tenido un fuerte avance en los últimos años- el combinado femenino norteamericano es una potencia. Las "Yanks" han ganado cuatro de los ocho mundiales que se han disputado y cuentan con importantes figuras en su historia como Alex Morgan, Megan Rapinoe y Carli Lloyd.

En el caso de The New York Times, la única noticia deportiva que figura en la tapa de su versión en papel es la victoria 1-0 de Australia ante Irlanda en el inicio de la Copa del Mundo femenina. En la sección deportiva en la web, dedica a realizar un análisis de su selección nacional y a informar sobre el primer partido en el torneo.

Por el lado de USA Today, una de las notas más importantes de la tapa es la columna de Nancy Armour, llamada "Durante mucho tiempo un deporte privilegiado en los EE. UU., el fútbol finalmente se parece más a Estados Unidos", donde destaca la "diversidad racial" de las futbolistas.

En The Washington Post, se informa acerca de la aprobación de los dueños de la NFL para la venta de los Commanders y un artículo sobre Rapinoe, una de las estrellas del equipo que dirige Vlatko Andonovski. Lo mismo realiza en su sección dedicada a los deportes.

Además, medios como The Boston Globe, The Dallas Morning News y Los Angeles Times no hicieron menciones sobre la actualidad deportiva.

La reacción de los medios de EE.UU. por la llegada de Messi

Hace algunas semanas atrás, cuando Messi había afirmado en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España que había decidido "no volver al Barça" para "ir al Inter de Miami", los periódicos norteamericanos se hicieron eco rápidamente. “Lionel Messi, el jugador libre más codiciado del fútbol mundial, opta por Miami”, habían escrito en The New York Times.

Por su parte el Post escribió: "Messi, la superestrella del fútbol argentino que entra en el crepúsculo de una carrera extraordinaria destacada por un Campeonato del Mundo en el invierno pasado, planea firmar con Inter Miami en Major League Soccer".

Lionel Messi y David Beckham.

Joe Biden presentó al plantel de Estados Unidos que jugará el Mundial: "Estas mujeres son una fuente de inspiración"

“Lionel Messi viene a Estados Unidos”, festejó el sitio NBC por Twitter. En esa línea, la cadena Fox Sports abrió su portada con la reciente noticia. “Lionel Messi anuncia que se unirá al Inter Miami de la MLS en forma gratuita”.

En su reportaje con los medios españoles, Messi había explicado: "Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos y la verdad es que yo no quería pasar por eso".

FP / Gi