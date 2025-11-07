La Selección Argentina vuelve a la acción en una fecha FIFA, donde visitará a Angola en Luanda, la capital del país africano, lo que ha generado la típica controversia que está en boca de todos los fanáticos: el tercer nueve del equipo. En Cueste lo que Cueste se analizó quién podría ocupar ese puesto en la Albiceleste.

El dilema del tercer delantero centro de la Selección Argentina

El pasado jueves, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados que visitará el suelo africano en noviembre, específicamente el día 14, algo que Cueste lo que Cueste no pasó por alto para repasar.

Entre los nombres mencionados, se destacó el de Joaquín Panichelli, el joven delantero que es sensación en el Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1 de Francia, donde es el máximo anotador con nueve tantos en once encuentros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Junto a Valentín Barco, son los argentinos que mantienen en vilo al modesto equipo francés, que pelea con el poderoso PSG por el título de la liga local.

Las actuaciones del futbolista ofensivo lo pusieron a la par de José Manuel López en el debate sobre el tercer delantero de la Selección Argentina, lo que llevó a los periodistas de Cueste lo que Cueste a compararlos con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los titulares del equipo de la Scaloneta.

Más allá de mencionarlos y nombrar sus cualidades, aún mantienen la misma duda que todos los fanáticos: ¿Quién debería ser el tercer delantero centro del combinado argentino?