La renovación de Marcelo Gallardo: una decisión oportuna en la política de River Plate

Cada vez falta menos para el Superclásico argentino, donde River, con Stéfano Di Carlo como nuevo presidente, visitará a Boca en La Bombonera. En Cueste lo que Cueste, se analizó la principal decisión política del máximo mandatario del club: la renovación de Marcelo Gallardo como director técnico.

La renovación de Marcelo Gallardo, bajo la lupa de Cueste lo que Cueste

"Una jugada muy estratégica de la dirigencia de River. Para mí más vinculada con lo político y lo deportivo a futuro, no por el presente", resumió Román Iucht.

Lo que destacaron los periodistas presentes en la mesa fue que la decisión de mantener a Marcelo Gallardo al mando del Millonario fue oportuna por parte de la dirigencia, resaltando el "control de daños" y evitando cualquier tipo de incertidumbre o especulación sobre el futuro inmediato del club.

Incluso, también comentaron que fue lo mejor que podría haber hecho Stéfano Di Carlo como presidente, ya que si hubiera traído a otro entrenador antes del Superclásico, habría sido "un golpe en la mesa que te podría haber salido bien o muy mal".

A pesar de que la espalda de Marcelo Gallardo esté debilitada, sigue siendo la más grande en la institución actualmente, por encima de los jugadores y del máximo mandatario. Tiene un año más para revertir la historia, pero cualquier paso en falso podría determinar una salida definitiva.