El dominio de “Sincaraz” y Sabalenka se pone en juego en el Australia Open

La supremacía de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito masculino y de Aryna Sabalenka en el femenino se pondrá en juego a partir del próximo domingo 18 de enero en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

Frente al intenso calor en el país de los canguros, la Federación Internacional de Tenis optó por ampliar sus horarios con jornadas maratonianas que a veces acaban en la madrugada. Jugar por la noche es una manera de luchar contra las altas temperaturas, registrándose niveles superiores a los 40C.

Lucha por el trono en la ATP

La rivalidad entre el español Alcaraz y el italiano Sinner tiene un nombre no oficial “Sincaraz”, jugando con el apellido de ambos y tal como se hizo en su día con Roger Federer y Rafael Nadal, que dieron origen a “Fedal”.

Jannik Sinner

En los últimos dos años, los dos tenistas se repartieron todos los títulos del Grand Slam, con cuatro cada uno. Sinner se mostró intratable en Australia, donde levantó el trofeo en las últimas dos ediciones, mientras que Alcaraz nunca superó los cuartos de final en Melbourne.

Djokovic va en busca del récord

El único tenista capaz de romper con este dominio es el serbio Novak Djokovic, quien ostenta 10 títulos en Australia y 24 Grand Slam, los mismos que la legendaria australiana Margaret Court.

Novak Djokovic

Al ex número 1 se le resiste ese 25º título que lo colocaría como el primer tenista de la historia en alcanzar esa cifra. No obstante, la edad y las lesiones están complicando las lesiones del serbio de 38 años: esta semana se retiró de un torneo preparatorio en Adelaida con el argumento de “no estar físicamente listo”.

Pese a que su último grande fue el US Open en 2023 y que su declive coincide con la irrupción de Sinner y Alcaraz, el año pasado alcanzó las semifinales de los cuatro grandes. Por el momento no puso una fecha de retiro y recientemente subrayó que tiene como objetivo los Juego Olímpicos de Los Angeles 2028.

La dinastía de Sabalenka

En 2025, Sabalenka acabó como N.1 mundial de la WTA por segundo año consecutivo y su reinado actual es poco menos que incontestable, pese a que el tenis femenino es mucho más propicio a las sorpresas que el masculino. La bielorrusa, de 27 años, logró ganar el US Open, jugar las finales en Australia y París, además alcanzar las semifinales en Wimbledon.

Sin embargo, parecería que su dinastía no es imbatible: la estadounidense Madison Keys demostró el año pasado en Melbourne que no es imbatible, lo mismo que su compatriota Coco Gauff en Roland Garros. Más recientemente incluso, la kazaja Elena Rybakina le ganó la final del Masters.

Estas tenistas y otras como la polaca Iga Swiatek o la norteamericana Amanda Anisimova demostraron en el pasado que pueden derrotar a la tigresa bielorrusa.