El jeque Lionel: el emir de Qatar invistió a Messi con una tradicional "abaya" árabe

Ante la mirada del presidente francés Emmanuel Macro y el jefe de la FIFA Gianni Infantino, Lionel Messi recibió fue investido por el emir de Qatar con una "abaya" segundos antes de recibir en sus manos la Copa Mundial de Fútbol.

El soberano qatarí, Tamim bin Hamad al Thani, le entregó la abaya al capitán de la Selección argentina después del dramático partido final ante Francia, en el estadio Lusail, que consagró al equipo nacional como campeón del mundo.

La "abaya", también conocida como aba, es una túnica larga hasta los pies que se usa sobre la vestimenta en los países árabes y en el norte de África. En el caso de las mujeres abaya, se debe siempre, según las normas del Islam, completar con un hiyab, un pañuelo para cubrir la cabeza.

¡Campeones del Universo!

En algunos países como Qatar es una prenda obligatoria para todos los visitantes. Y cuando extranjeros visitan el emirato, pueden utilizarla como señal de respeto a las costumbres del lugar. También, como en el caso de Messi, la abaya puede ser entregada como un homenaje de los anfitriones.

"¡Somos campeones del mundo!" exclamó el astro del fútbol, de 35 años, en el micrófono del estadio después de que sus dos goles y un tiro penal exitoso ayudaron a Argentina a ganar el título.

Scaloni tras la victoria: "Es increíble haber alcanzado la cima, es algo único"

Messi abrazó a sus familiares y compañeros de equipo después del impresionante partido que terminó 3-3 después de 120 minutos absorbentes que incluyeron un hat-trick de Kylian Mbappe y tres penales convertidos con éxito.

Con una sonrisa el trofeo en las manos, Messi se mostró más que satisfecho. "Creo que ésta (la copa) la quieren todos. Es la más deseada por cualquier jugador. Es el sueño de chiquito de cualquiera", dijo.

Argentina salió Campeón del mundo en Qatar 2022, en el mejor partido del Siglo XXI

"Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme", añadió.

Con este triunfo, Argentina sumó su tercer trofeo, luego de haber ganado en Argentina-1978 con la selección de Mario Kempes, y en México-1986 con la de Diego Maradona.

