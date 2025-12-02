El requisito excluyente que pidió Serena Williams para alimentar los rumores de su regreso al tenis profesional

La ex tenista Serena Williams solicitó ingresar de nuevo al grupo de control antidopaje de la ITIA, un requisito excluyente para volver a competir. La estadounidense sorprendió al mundo este año con un impactante cambio físico, tras perder 14 kilos con ayuda de medicamentos para adelgazar. Esta transformación y la petición alimentaron los rumores sobre una posible regreso al tenis profesional.

Su último partido profesional fue el 2 de septiembre de 2022, cuando cayó en tercera ronda de US Open. Ahora, el nombre de la ex número 1 del ranking WTA aparece en la lista de jugadores de ese grupo que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis actualizó el 6 de octubre.

"Nos ha notificado que quiere volver a formar parte del grupo de control", le dijo Adrian Bassett, portavoz de la ITIA, a The Athletic."No sé si esto significa que va a volver o si solo está dejando la opción abierta. Lo único que puedo decir es que vuelve a formar parte del grupo y, por lo tanto, está sujeta a controles de localización", agregó.

El reglamento de la ITIA establece que un tenista debe pasar seis meses en el sistema de antidoping, previo a ser habilitado para competir. Pese a que podría volver en abril de 2026, los medios de Estados Unidos apuestan a que la ganadora de 23 Grand Slams pensaría en volver en el Mayor de Nueva York.

Otros aseguran que sería en el torneo femenino de parejas junto a su hermana. Quizás también en el doble mixto, que este año estrenó un novedoso formato.

Aquellos jugadores que forman parte del sistema antidoping tienen la obligación de comunicar cuál será su paradero para una hora determinada en todos los días del año, para estar disponibles para posibles controles. Aunque Serena nunca habló formalmente del retiro, poco después de su último partido solicitó la baja del grupo de control, lo que la inhabilitó para disputar torneos oficiales.

Mientras el mundo del tenis debate sobre su posible regreso, Williams aseguró en una entrevista con la revista Net-A-Porter que está en un proceso de “reencontrarse” y recordó los momentos más duros de su carrera. Durante su estrellato fue blanco de críticas y comentarios sobre su aspecto físico.

Aunque la estadounidense fue gran dominadora del circuito femenino durante buena parte de sus 20 años en la élite y mientras nadie dudaba de su talento, los comentarios sobre su musculoso cuerpo y las comparaciones con sus colegas se repetían.

"Fue difícil porque cuando jugaba al principio, los primeros 15 años, mi cuerpo era diferente. Tenía pechos grandes; tenía un trasero enorme. Todas las atletas eran súper planas, súper delgadas y hermosas, pero de una manera diferente. Y yo, como atleta, no entendía cómo lidiar con eso", contó.

"Te pasa factura mentalmente. Creés que sos grande toda la vida y después mirás hacia atrás y pensás 'Estaba en forma'. Sí, tenía músculos grandes. No me parecía a las otras chicas, pero no todas son iguales", reconoció.

A tres años de su último partido, con dos hijas y una faceta cada vez más desarrollada, Williams dice sentirse muy cómoda con su cuerpo. “No escucho el ruido. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero si no te gusto, no tiene por qué hacerlo”, aseguró.