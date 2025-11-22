En Central, todos están satisfechos con el título que les regaló la AFA

Los referentes de Rosario Central expresaron satisfacción general por el reconocimiento oficial a su campaña anual, con declaraciones que apuntaron al rendimiento sostenido y al trabajo acumulado durante la temporada.

El ídolo Ángel Di María valoró la regularidad del equipo y sostuvo que la consagración era coherente con lo hecho: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

El entrenador Ariel Holan consideró que la decisión llega como una validación a la producción deportiva del plantel y a una discusión que venía pendiente en el fútbol argentino: “Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”, afirmó.

El arquero Jorge Broun remarcó la exigencia del año y dedicó el logro a la hinchada: “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”, sostuvo.

Desde la dirigencia, el presidente Gonzalo Belloso destacó el cumplimiento de los objetivos planteados al asumir la conducción del club: “Desde el día que empezamos a conducir el club decidimos que Rosario Central debía volver a ser protagonista. Este plantel, este año, nos hizo disfrutar mucho eso. Estamos agradecidos a todos, también a la Comisión Directiva y, sobre todo, a la gente”, señaló.

La vicepresidenta Carolina Cristinzano subrayó la importancia de valorar el esfuerzo colectivo y de proyectar decisiones que premien la regularidad anual. “Queremos reconocer el trabajo de todos y la decisión que se ha tomado, también pensando en el futuro, de premiar lo hecho durante todo el año”, concluyó.