sábado 22 de noviembre de 2025
DEPORTES
una estrella más

En Central, todos están satisfechos con el título que les regaló la AFA

Los referentes de Rosario Central expresaron satisfacción general por el reconocimiento oficial a su campaña anual, con declaraciones que apuntaron al rendimiento sostenido y al trabajo acumulado durante la temporada.

El ídolo Ángel Di María valoró la regularidad del equipo y sostuvo que la consagración era coherente con lo hecho: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

El entrenador Ariel Holan consideró que la decisión llega como una validación a la producción deportiva del plantel y a una discusión que venía pendiente en el fútbol argentino: “Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El arquero Jorge Broun remarcó la exigencia del año y dedicó el logro a la hinchada: “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”, sostuvo.

Desde la dirigencia, el presidente Gonzalo Belloso destacó el cumplimiento de los objetivos planteados al asumir la conducción del club: “Desde el día que empezamos a conducir el club decidimos que Rosario Central debía volver a ser protagonista. Este plantel, este año, nos hizo disfrutar mucho eso. Estamos agradecidos a todos, también a la Comisión Directiva y, sobre todo, a la gente”, señaló.

La vicepresidenta Carolina Cristinzano subrayó la importancia de valorar el esfuerzo colectivo y de proyectar decisiones que premien la regularidad anual. “Queremos reconocer el trabajo de todos y la decisión que se ha tomado, también pensando en el futuro, de premiar lo hecho durante todo el año”, concluyó.

También te puede interesar
En esta Nota