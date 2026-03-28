En vez de Finalissima, la selección tuvo un amistoso con muy poco de Messi en cancha

Argentina juega bien hasta cuando juega mal. El paradigma de juego siempre está constituido por el toque, la poseción del balón, las buenas ideas y las ganas de ganar. Algo que se notó aún ayer, contra un rival muy débil dispuesto a que los jugadores argentinos. Aún así, lo de ayer fue preocupante.

La concurrencia se vio mermada, seguramente por los altos precios de las localidaes. A eso se sumaron los silbidos a Claudio Chiqui Tapia en el momento en que salió a la cancha junto a Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

En el segundo tiempo, la selección mostró algo de su identidad, con el ingreso de de Paul, Franco Mastantuono. Y el más esperado de todos, Lionel Messi.

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Aún así persistio la voluntad de seguir jungando por abajo, pese a la desprolijidad de los visitantes y al cuidado de los locales. Aún lesionado, De Paul fue de los que más se destacó en el comienzo del segundo tiempo. En la previa, el volante derecho de la selcción empezó luciéndose, pese a que antes del partido arrastraba una lesión que prometía dejarlo afuera de los dos partidos de la fecha Fifa,

En esos primeros minutos se notó que los cambios generaron un aumento en la dinámica y los movimientos de la selección que jugó ante una bombonera particularmente callada.

A los seis del segundo tiempo, hubo un momento de incertidumbre por dos errores seguidos del defensor Marcos Senesi, que fueron bien resueltos por el arquero Dibu Martínez. Pocos minutos después Mauritania tuvo otra ocasión de peligro. Fue su tercera jugada realmente peligrosa.

Si bien fue un partido sin complicaciones, el aspecto defensivo fue el más flojo del equipo local. A los 15 del segundo tiempo reaparecieron los toques en el equipo de Scaloni. Allí la calidad de jugadores como el propio Messi, Thago Almada, McAllister, acompañados por Mastantuono y siempre teniendo como punto de partida al propio De Paul, que mostró su claridad esta vez con menos vértigo,

Promediando el segundo tiempo, y luego de un par de atajadas lucidas de Dibu Martínez, ya era claro que Mauritania merecía por lo menos el descuento. Al promediar la etapa entraron los lateriales Agustín Giay y Gabriel Rojas que hicieron su debut en el equipo nacional. Messi parecía aburrido en el contexto de encuentro con muy pocas exigencias, aunque mostró destellos de su talento.

El final del partido fue acorde al flojísimo segundo tiempo, con el 2 a 1, luego de una serie de desaciertos defensivos. El equipo quedó muy en deuda, pese a que se sabe lo que quiere.