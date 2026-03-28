Un empate y una goleada con lujos

Ayer jugaron equipos que están el lote previo de candidatos a tener buenas actuaciones en el próximo Mundial, que está a la vuelta de la esquina: Inglaterra y Uruguay empataron en Wembley y España le ganó jugando verdaderamente muy bien a Serbia por 3 a 0.

Se destacó el delantero de la Real Sociedad Oyarzábal, que hizo los dos primeros goles del vencedor. Una figura en un equipo que está en plena racha y que debió jugar la Finalissima con Argentina

España venció el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del Mundial al golear a Serbia por 3-0, en un encuentro para entusiasmarse de los entrenados Luis de la Fuente, que jugaron con mucha autoridad y entre los que destacó el debut de Víctor Muñoz, que marcó un gol y dejó muy buenas sensaciones en los minutos que dispuso.

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Lo que parecía una derrota injusta para el equipo de Marcelo Bielsa terminó en un desahogo ensordecedor. En un amistoso de altísimo vuelo, Uruguay igualó 1-1 ante Inglaterra.

El desarrollo del partido mostró a una Inglaterra levemente superior en la tenencia, que logró romper el cero a falta de diez minutos gracias a Ben White, quien empujó una pelota tras un tiro de esquina. Con toda la presión de Wembley sobre sus hombros, Federico Valverde se hizo cargo de la ejecución. El volante del Real Madrid definió con una frialdad absoluta para sentenciar el tiro penal agónico que puso el 1-1 definitivo.

Lejos de replegarse, el conjunto uruguayo redobló la apuesta y asfixió a los locales en el cierre, demostrando la vigencia del sistema de presión que pregona el Loco. Cuando el reloj marcaba el tiempo de descuento y la victoria inglesa parecía sellada, una incursión ofensiva charrúa terminó en una infracción dentro del área que el árbitro no dudó en sancionar.