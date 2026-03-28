Ossie, un jugador de película

Ahora que se está disputando las fechas FIFA, con Argentina jugando contra poderosísimas selecciones africanas, es buen momento para recordar a un jugador, o mejor dicho, ex jugador, campeón del mundo del ‘78, que también jugó el Mundial 82, partícipe involuntario de un hecho algo bizarro, o tal vez, al contrario, de un hermoso homenaje (yo creo esto último). Pero, antes de avanzar, permítame, para mantener el suspenso, ensayar una pequeña digresión personal: me gusta una serie de televisión llamada “El mentalista”. Estrenada en Estados Unidos en la cadena CBS en septiembre de 2008, duró 7 temporadas y actualmente se la repite todo el tiempo en el cable. Es la historia de un tipo que tiene supuestos poderes mentales (que rápidamente se revela que son todos trucos, pero muy efectivos) al que un asesino serial -que no se sabe quién es- mata a su esposa e hija. Entonces Patrick Jane, ese es el nombre del personaje, entra a la policía como asesor para, gracias a sus trucos, descubrir y atrapar al asesino, hecho que ocurre recién en la sexta temporada (la séptima está demás). Cada tanto, digamos cada dos o tres capítulos, aparece un personaje secundario, un fiscal, que se llama…Osvaldo Ardiles. ¿Cómo? Sí, Osvaldo Ardiles. Para los eventuales lectores jóvenes de esta nota, Ardiles fue el 8 -puesto hoy llamado “volante por derecha”- titular de la selección campeona del mundo del ‘78, jugó el Mundial 82, era uno de los preferidos de Menotti (¡que dejó afuera a Brindisi! el mejor 8 que vi en mi vida) y fue finalmente vendido al Tottenham de Londres (fue uno de los primeros argentinos en jugar en Inglaterra) donde la rompió y fue ídolo. ¿Entonces? Entonces resulta que Chris Long y Bruno Heller, respectivamente productor y creador de la serie, son ingleses (pese a que la serie es norteamericana), fanáticos del Tottenham, y tienen a Ardiles como su ídolo máximo. ¿No es una hermosa historia?

Hablando de historia, se podría hacer otra, la de los jugadores de fútbol que participaron de series o películas de cine. Ahí Ardiles vuelve tener un rol central: en 1981 participó de “Escape a la victoria”, película en la que actúa Stallone, Michael Cane y… ¡Pelé! Trata sobre un grupo de prisioneros aliados en un campo de prisioneros de guerra nazi durante la Segunda Guerra Mundial que juegan un partido de fútbol, que funciona como una especie de metáfora de la libertad, en medio de la opresión (la película está basada en un hecho real que, por razones de espacio, no puedo narrar, pero búsquenlo en Internet, vale la pena). Ardiles actúa, juega, y juega de 8, por supuesto, en un esquema que sería algo así como un 4-4-2 (después el personaje que hace Pelé se lesiona… bueno, dejo aquí, no puedo espoilear la película).

Siguiendo con el tema de los jugadores-actores, fuentes bien informadas me dieron a conocer “Yo gané el Prode, ¿y usted?”, película argentina de 1973, en la que actúa José “el Pato” Pastoriza, crack de Independiente (y posterior gran director técnico del Rojo), haciendo de él mismo, como jugador dueño de una pizzería, dato verdadero en la vida real. Ya mismo me la pongo a buscar para verla.