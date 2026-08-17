El partido en Liniers terminó en medio de un verdadero escándalo: Julio Vaccari, DT de Defensa y Justicia, y su ayudante Gastón Machín, protagonizaron fuertes cruces con el cuerpo técnico de Vélez, encabezado por Guillermo Barros Schelotto, y la situación terminó con golpes en la zona de acceso a los vestuarios.

La tensión comenzó durante el segundo tiempo, cuando, cerca del cuarto de hora, Vaccari y Machín tuvieron un fuerte intercambio con el banco de suplentes del "Fortín". El principal destinatario de los reclamos fue Gustavo Barros Schelotto, ayudante de campo de su hermano Guillermo.

Pero el conflicto no terminó dentro del campo de juego. Una vez finalizado el partido, los protagonistas volvieron a encontrarse en la salida hacia los vestuarios, donde la discusión rápidamente subió de tono.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En medio del tumulto volaron algunos golpes y tuvieron que intervenir para separar a los integrantes de ambos cuerpos técnicos. Durante algunos minutos se vivieron escenas de máxima tensión en el estadio José Amalfitani, hasta que finalmente la situación logró controlarse.

El episodio generó sorpresa entre los presentes y terminó opacando el cierre del partido en Liniers. La pelea entre los integrantes de los cuerpos técnicos quedó como una de las imágenes más fuertes de una jornada marcada por la tensión entre Vélez e Independiente.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

En desarrollo...

LT