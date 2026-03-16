Fernando Redondo: la elegancia táctica que definió una era en el mediocampo mundial

Fernando Carlos Redondo Neri nació el 6 de junio de 1969 en Adrogué. Desde sus inicios en las categorías infantiles de Argentinos Juniors, el joven volante central demostró una madurez inusual para su edad. Su debut en la Primera División argentina ocurrió en 1985 con apenas dieciséis años.

Su estilo se caracterizaba por una postura erguida y una conducción de balón con la pierna zurda que desafiaba los cánones de la época. En el Semillero del Mundo, Redondo perfeccionó el arte de la distribución, convirtiéndose rápidamente en el eje fundamental del equipo de La Paternal.

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Tras cinco temporadas en el fútbol local, el mediocampista emigró a España para unirse al Tenerife en 1990. Bajo la dirección técnica de Jorge Valdano, el argentino transformó a un club modesto en un competidor europeo, logrando clasificaciones históricas y un reconocimiento internacional.

En 1994, el Real Madrid concretó su fichaje por una cifra récord para la posición. Su llegada al Santiago Bernabéu marcó el inicio de una etapa dorada donde Redondo se consolidó como el mejor mediocentro del mundo, ganando dos ligas españolas y dos títulos de la Champions League.

Su estilo se caracterizaba por una postura erguida y una conducción de balón con la pierna zurda que desafiaba los cánones de la época

La final de la Copa de Europa del año 2000 contra el Valencia fue su consagración definitiva como capitán merengue. Su jugada frente al Manchester United en Old Trafford, conocida por el taconazo a Henning Berg, permanece como una de las acciones individuales más estéticas de la historia.

Trayectoria en la Selección Argentina y el éxito en Europa

Su relación con la Selección Argentina fue compleja pero exitosa en momentos clave. Formó parte del plantel que obtuvo la Copa América 1993 en Ecuador, último título mayor del país durante casi tres décadas. Su despliegue en aquel torneo bajo el mando de Alfio Basile fue determinante.

En el Mundial de Estados Unidos 1994, Redondo compartió el eje del campo con Diego Maradona. La sociedad técnica entre ambos permitió al equipo mostrar un fútbol de alto vuelo ofensivo. Sin embargo, la eliminación prematura del torneo dejó una sensación de deuda pendiente para su camada.

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La etapa de Daniel Passarella como entrenador nacional marcó una interrupción en su ciclo internacional por diferencias de criterio personal. A pesar de su ausencia en Francia 1998, el volante mantuvo un nivel de excelencia en el fútbol europeo que obligaba a su constante mención mediática.

Vicente del Bosque, en su libro "Ganar y perder" (2015), describe al mediocampista: "Fernando tenía la capacidad única de dominar el ritmo de un partido solo con su colocación y su primer pase". Esta visión técnica es compartida por historiadores que lo sitúan como el cinco ideal del siglo.

En el año 2000, fue traspasado al AC Milan de Italia. Su llegada al club rossonero estuvo marcada por una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas por dos años. En un gesto de integridad profesional, Redondo renunció a su sueldo mientras duró su recuperación total.

En el Real Madrid ganó dos ligas españolas y dos títulos de la Champions League

Pese a los problemas físicos, integró el plantel milanista que conquistó la Champions League en 2003 y el Scudetto en 2004. Su retiro profesional se produjo en San Siro, rodeado del respeto de sus colegas y una afición que valoró su sacrificio y calidad técnica hasta el último encuentro.

El periodista Diego Borinsky, en sus crónicas para El Gráfico, destacó siempre la frialdad de Redondo para jugar bajo presión. El volante nunca recurrió a la violencia física para recuperar el balón; utilizaba el sentido de la ubicación y la anticipación como sus herramientas principales.

Fuera del campo, su perfil intelectual y su formación académica lo diferenciaron del futbolista promedio. Esta característica se trasladaba a su juego, donde cada pase parecía responder a un análisis previo de las debilidades del oponente, optimizando siempre la posesión del esférico.

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La influencia de Redondo en las generaciones posteriores es innegable. Jugadores como Sergio Busquets o Fernando Gago han mencionado al ex Real Madrid como su principal referente. Su legado reside en haber dignificado el rol del volante central como un creador y no solo un destructor.

A lo largo de su carrera, disputó más de 450 partidos oficiales entre clubes y selección. Sus estadísticas no reflejan goles espectaculares, sino una eficiencia en el pase superior al noventa por ciento, métrica que hoy es estándar pero que en su tiempo resultaba algo revolucionario.

Hoy, la figura de Fernando Redondo se mantiene como un estandarte de la identidad del fútbol argentino: técnica, elegancia y personalidad. Su nombre figura en el once histórico de la Asociación del Fútbol Argentino, ratificando su lugar entre los máximos héroes del deporte nacional.