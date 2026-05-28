¿Fin del ciclo?: La grieta futbolística entre Juanfer Quintero y el "Chacho" Coudet en River

El presente de Juan Fernando Quintero en River Plate encendió las alarmas del mundo millonario. En medio de los rumores sobre una posible salida del colombiano, se descarta un conflicto personal con el director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, pero evidentemente hay una distancia insalvable en la concepción del juego que empuja al volante lejos de Núñez.

River goleó 3-0 a Blooming, se quedó con el liderazgo de su grupo y sacó boleto directo a los octavos de la Sudamericana

La tensión entre Quintero y Coudet, bajo la lupa de Cueste lo que cueste

La situación de Juanfer no nace de una discusión, sino de una incompatibilidad de estilos. El mediocampista no encuentra el protagonismo que desea en el nuevo esquema, algo recurrente en una carrera donde rara vez ha permanecido más de dos años en un mismo club.

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Coudet ha demostrado que no está dispuesto a armar un equipo alrededor de las características del colombiano, repitiendo una tendencia que incluso se vio en el último ciclo de Marcelo Gallardo. Para Quintero, el mensaje del cuerpo técnico es claro, y ante la falta de minutos desde el arranque, la opción de armar las valijas cobra cada vez más fuerza.

La encrucijada de Coudet genera opiniones encontradas. Tras las últimas actuaciones del equipo, las críticas apuntan a la alarmante falta de ideas, pases inteligentes y futbolistas con capacidad de gambeta en el plantel actual. A pesar de que el nivel creativo del resto de los volantes de River está lejos de la jerarquía del colombiano, el entrenador prefiere sostener su libreto táctico.