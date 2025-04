Gonzalo Montiel denunció a su exabogado por una presunta estafa de 700.000 dólares

El jugador de River Plate y actual campeón del mundo, Gonzalo Montiel, denunció a su exabogado, Nicolás Payarola, por un perjuicio patrimonial de USD 700.000. Según trascendió, el letrado se habría quedado con parte del dinero que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó al deportista como premio por ganar en Qatar, así como otros montos, en pesos y dólares.

Payarola comenzó a trabajar para Montiel en marzo de 2023, cuando el jugador fue denunciado por supuesto abuso. En ese contexto, un conocido de la familia le recomendó los servicios del letrado, quien se ganó la confianza del jugador. “Al ser una persona recomendada y encontrándonos en una situación conmocionante, sin conocer abogados penalistas (pues nunca nadie de nuestra familia había transitado por una denuncia falsa como la que sufría por ese entonces Gonzalo), decidimos contratar los servicios de Payarola para actuar rápidamente y así terminar con el sufrimiento que nos provocaba esa situación”, explicaron en la denuncia Juan Marcelo "Tito" Montiel, padre del futbolista, y Jacqueline Aguirre, hermana de "Cachete", quien representa los intereses del defensor riverplatense ante la justicia, consignó Infobae.

En el escrito, de 36 páginas y varios anexos, detallan que el abogado se ganó su confianza de manera "premeditada" para acceder al patrimonio familiar. “Se mostró muy interesado en la economía de la familia y en cómo invertíamos nuestro dinero, refiriendo en reiteradas oportunidades que tenía conexiones, que podía ayudarnos en los temas económicos y que estaba a disposición para lo que necesitáramos (...) las maniobras eran logradas debido al poder de convencimiento y la tremenda capacidad de mentir y abusar del poco conocimiento de la familia en cuanto a estas operaciones”, precisaron ante la Justicia.

Según la versión de los Montiel, el disparador habría sido un emprendimiento inmobiliario en Ezeiza, que el padre y la hermana decidieron financiar con dinero aportado por el deportista. “Somos gente humilde. Gracias al esfuerzo realizado por nuestro hijo y hermano que lo llevara a jugar al fútbol en River, en España e Inglaterra, contamos con un pasar económico muy bueno debido a la ayuda de Gonzalo. Con su bondad y generosidad, Gonzalo nos proporcionó fondos a fin de generar un proyecto personal canalizando el dinero generado por su profesión en un proyecto inmobiliario”, explicaron.

De esa manera, Payarola propuso utilizar su estudio P&A Abogados para ayudar a crear una sociedad, M&A Desarrollos Inmobiliarios, y así facilitar la compra de un lote para desarrollar un barrio cerrado. Por ese motivo, en agosto de 2023 firmaron un acuerdo de honorarios por 1.500 dólares mensuales, pero luego comenzaron los reiterados pedidos de dinero para supuestos trámites e inversiones, que habrían sido parte de la estafa.

Los desembolsos de dinero de los Montiel a Payarola

Uno de los primeros fue la solicitud de 25 millones de pesos, que le entregaron el equivalente en dólares (47 mil en aquel momento), justificados como “capital en blanco” para la nueva sociedad. En esa ocasión, el letrado les explicó que, como M&A Desarrollos Inmobiliarios todavía no había sido publicada en el Boletín Oficial ni tenía cuenta bancaria, el dinero iba a ser depositado en una entidad bancaria de San Isidro, donde estaba un "asesor" al que él conocía.

El siguiente desembolso ocurrió para supuestamente avanzar en la compra del terreno. Payarola logró contactar al presunto vendedor, conversó con Tito Montiel y le pidió encargarse personalmente de la operación. Según el escrito, lo hizo junto a un “abogado intermediario” llamado Armando Catroppa, quien también fue denunciado por la familia Montiel.

Los abogados les informaron a los familiares del jugador que habían acordado con el vendedor una “carta oferta” por 600 mil dólares, de los cuales debían adelantar 200 mil como “primer pago” para concretar la compra. De esa manera, el padre firmó la documentación ante el escribano Martín Mezzini, pero el dinero nunca llegó al dueño del lote.

El abogado Nicolás Payarola.

Posteriormente, Payarola, ofreciendo sus "conocimientos financieros", convenció a la familia de invertir otros 160 mil dólares que Montiel tenía en el Banco Credicoop, en una supuesta operación de “dólar MEP”: “Nos dijo que él conocía un método financiero rentable que consistía en ‘invertir en dólar MEP’”. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de que era "un sinsentido absoluto" comprar dólares con dólares. No obstante, en un inicio creyeron "cándidamente que era una manera inteligente de invertir ese dinero”.

Además, transfirieron 290 mil dólares más para que la sociedad acredite su “capacidad técnica, operativa y financiera” ante el Registro de la Propiedad. En paralelo, Payarola habría fabricado certificaciones de ingresos falsas y hasta habría falsificado la firma de Jacqueline, presuntamente con ayuda del contador Héctor Corgo. En los anexos de la presentación judicial aportaron pruebas de estas maniobras.

Mientras el letrado demoraba en avanzar los negocios argumentando que era mejor esperar a que pasaran las elecciones presidenciales de octubre de 2023, la AFA notificó a los campeones del mundo que ya podían cobrar el premio por haber ganado el Mundial en Qatar. “Payarola, en su rol de abogado de Gonzalo y de la sociedad familiar, ofreció nuevamente su ayuda para invertir ese dinero”, relataron los Montiel.

Una vez más, el abogado recurrió al argumento del “dólar MEP”. Del total del premio (362.802.000 pesos), el letrado se quedó con 116.355.000 pesos (equivalentes a 137 mil dólares de ese momento), entregados mediante dos cheques. El resto del monto quedó en poder de la familia y no llegó a las manos de Payarola.

El abogado se quedó con 116.355.000 pesos (equivalentes a 137 mil dólares de ese momento) del premio de Montiel por ganar el Mundial.

A medida que pasaban los meses, la familia Montiel empezó a reclamarle avances concretos y justificaciones sobre el destino del dinero, pero las explicaciones no fueron convincentes y comenzaron a generar desconfianza. Fue entonces cuando descubrieron que los 25 millones de pesos que habían aportado al inicio no estaban depositados en las cuentas de M&A Desarrollos Inmobiliarios, como se suponía, sino en las de “Campos de la Virgen de Luján”, una firma vinculada a Sergio Occhiuzzo, quien también fue denunciado por los familiares del futbolista.

Quien fue clave para detectar las irregularidades fue Brahim López, cuñado de Gonzalo, policía y estudiante de abogacía, que trabajaba en el estudio del letrado. Alertado por “anomalías en los manejos” del denunciado, comenzó a investigar y descubrió, entre otras cosas, que el campo supuestamente comprado aún estaba a la venta.

De esa manera, la familia recurrió a un contador y un escribano, quienes confirmaron las estafas. Según la denuncia, entre fines de 2023 y principios de 2024, Montiel dejó de contar con los servicios de Payarola y contrató a los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, quienes lo representaron también en la causa por abuso, que culminó con su sobreseimiento.

La denuncia incluye nueve hechos de estafa y tres falsedades materiales, conversaciones de WhatsApp y documentos. Los mensajes muestran cómo Tito Montiel le exigía a Payarola la devolución del dinero, mientras este respondía con promesas incumplidas. En total, devolvió menos de 150 mil dólares, que entregó en pequeñas sumas.

Los antecedentes de Nicolás Payarola: denuncias por estafas, asociación ilícita y lavado de activos

La presentación aportó como antecedente un caso anterior en el que también está implicado el abogado. Se trata de una causa judicial en Tierra del Fuego, donde el letrado está imputado y enfrenta un juicio por asociación ilícita y estafas reiteradas. En ese expediente, se lo acusa de integrar una banda delictiva que habría engañado a personas mayores mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Además, según pudo saber Infobae a través de fuentes judiciales, Payarola enfrenta otra denuncia por un caso de estafa de características similares al perjuicio económico que habría sufrido Montiel. En esta ocasión, la denunciante es María Ximena Braña, quien recurrió al abogado por problemas legales con su expareja. Con el paso del tiempo, terminó acusándolo de estafa, defraudación por administración infiel y la posible comisión de lavado de activos. “El abogado Payarola me engañó a través de sus supuestos asesoramientos legales, administró cerca de 800 mil dólares, de los cuales no he podido recuperar aquel dinero. Todo ellos causándome un perjuicio irreparable a mi patrimonio”, sostuvo la víctima.

