Goycochea en Italia 90: el impacto del arquero que cambió la historia de la Selección

La Copa del Mundo de 1990 en Italia comenzó con un escenario sombrío para el equipo de Carlos Bilardo tras la derrota ante Camerún. Sin embargo, el destino del arco nacional cambió drásticamente durante el segundo partido frente a la Unión Soviética, cuando Nery Pumpido sufrió una fractura.

Sergio Javier Goycochea, entonces portero de Millonarios de Colombia, ingresó al campo sin imaginar que se convertiría en el protagonista absoluto. Su perfil bajo y su falta de rodaje previo en el certamen no daban pistas sobre la gesta que estaba a punto de protagonizar.

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El equipo argentino avanzó a la fase de eliminación directa con dificultades futbolísticas, pero con una solidez anímica creciente. Tras vencer a Brasil en octavos de final, el conjunto nacional debió enfrentar a Yugoslavia en una instancia que definiría el futuro del plantel.

Fue en los cuartos de final donde la figura de "Goyco" emergió con una fuerza inusitada para detener los envíos desde el punto penal. Sus movimientos elásticos y su intuición para adivinar las intenciones del ejecutor permitieron que Argentina se metiera entre los mejores.

Los penales de Goycochea y el camino a la final del Mundial 1990

En su libro El último pase, el periodista deportivo Juan Sasturain destaca la capacidad de concentración del arquero en momentos de máxima presión. Goycochea no solo volaba hacia los palos, sino que lograba intimidar a los rivales con su sola presencia bajo el travesaño.

Sus movimientos elásticos y su intuición para adivinar las intenciones del ejecutor permitieron que Argentina se metiera entre los mejores

La semifinal contra el anfitrión, Italia, en el Estadio San Paolo de Nápoles, consolidó su leyenda como especialista en definiciones desde los doce pasos. Frente a una multitud que apoyaba a la "Azzurra", el guardameta detuvo los remates de Aldo Serena y Roberto Donadoni.

Según describe la revista El Gráfico en sus ediciones especiales de julio de 1990, la técnica de Goycochea se basaba en la potencia de sus piernas. Esa explosividad le permitía llegar a pelotas que parecían inalcanzables para cualquier portero convencional de la época.

El país entero se paralizó con cada intervención, transformando al suplente de Pumpido en un ícono cultural que trascendió lo meramente deportivo. Su rostro se convirtió en la imagen de la resistencia argentina frente a las potencias europeas durante aquel caluroso verano.

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Incluso Diego Maradona, capitán del equipo, reconoció públicamente que la seguridad brindada por Sergio fue el motor que impulsó a un plantel diezmado. La confianza que transmitía desde el fondo permitía al resto de los jugadores enfocarse en sostener el resultado adverso.

La final en Roma contra Alemania Federal presentó un desafío distinto, donde un penal polémico cobrado por Edgardo Codesal sentenció el encuentro. Goycochea estuvo a centímetros de desviar el remate de Andreas Brehme, pero el balón entró rozando el poste derecho del arco.

A pesar de la derrota en el último partido, el reconocimiento para el arquero fue unánime por parte de la prensa internacional y los aficionados. Fue incluido en el equipo ideal del torneo, superando a nombres consagrados como Walter Zenga o el belga Michel Preud'homme.

Incluso Diego Maradona, capitán del equipo, reconoció públicamente que la seguridad brindada por Sergio fue el motor que impulsó a un plantel diezmado

La estadística final de aquel Mundial marcó que detuvo cuatro penales en definiciones oficiales, sin contar los intentos que los rivales desviaron. Este registro lo posicionó durante décadas como uno de los máximos referentes históricos en este tipo de resoluciones.

La influencia de Goycochea se extendió más allá de Italia 90, asegurando su titularidad en la obtención de la Copa América de 1991 y la de 1993. Su capacidad para leer el lenguaje corporal de los pateadores se convirtió en objeto de estudio para los entrenadores de arqueros.

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El historiador deportivo Oscar Barnade menciona que la irrupción de Goycochea representó el triunfo del profesionalismo ante la adversidad extrema. Su ingreso forzado al equipo titular es recordado como el reemplazo más influyente de la historia mundialista argentina.

Hoy, la figura de Sergio Goycochea sigue vinculada a la mística de los penales, siendo consultado frecuentemente sobre la psicología del puesto. Su legado permanece intacto como el hombre que, con guantes prestados por el destino, llevó a su país a una final inesperada.