El futbolista argentino Matías Pourrain continúa detenido en Estados Unidos, luego de ser arrestado por el ICE, la policía estadounidense encargada de controlar la inmigración irregular por orden del presidente Donald Trump. “Está mejor que los primeros días. Estuvo con todas las personas que pueden estar paradas en cinco metros cuadrados. No comió ni se bañó por días. No le dieron sus cosas. Es terrible lo que le están haciendo. Está en condiciones de hacinamiento”, contó su madre, María, en una entrevista con TN en la que evidenció su angustia por el momento que atraviesa su hijo.

A Pourrain terminó detenido el jueves 8 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando viajaba en un vuelo interno de Miami a Los Ángeles para jugar un torneo.

La mamá del jugador del Miami United FC de la segunda división sostuvo que a la familia le costó bastante poder hablar con él. “No le permiten nada. Tuvimos días sin comunicación. El club puso una abogada. La esposa de él está en comunicación con ella todo el tiempo. Ahí supimos. Nos avisaron los compañeros del equipo. No pudimos hablar, pero con una aplicación pude contactarlo”, manifestó.

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“Cuatro compañeros del equipo tenían miedo. Me dijo: ‘Los pibes no se animan a viajar. Tienen todo en regla como yo’. Él por animarse a viajar por la final está así”, agregó María.

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El miércoles puede ser un día decisivo para el futuro del jugador que surgió de Real Pilar, un club del ascenso argentino. “Lo que sabemos es que el miércoles 19 es la audiencia. Le piden poner a una persona americana como responsable. Cuando le den la fianza y la abone, saldría y sería como si nada hubiera pasado”, aseguró.

La abogada que lo patrocina, Regina Borges, también describió como es el momento que atraviesa el mediocampista. Tanto la familia como el el club en el que desempeña aseguran que Pourrain, de 34 años, ingresó de manera legal al país norteamericano, que cuenta con un permiso de trabajo vigente y que tiene un trámite migratorio en curso que ahora podría derivar, de todas formas, en una eventual deportación.

“Esta administración (la de Donald Trump) quiere tres mil personas detenidas por día”, denunció Borges. "No hay mucho que la Embajada Argentina pueda hacer. ICE es una locura porque no sueltan a nadie. Hay personas con cáncer que están muriendo. Porque tenés una orden de Trump de detener 3000 personas por día", señaló.

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"Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron", había relatado su hermano Juan Pourrain, en diálogo con C5N sobre la información que lograron reconstruir a partir de una llamada telefónica que le permitieron realizar al jugador un día después de haber sido retenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El hermano de Pourrain relató el desconcierto que atravesó la familia al enterarse de la noticia y explicó que la llamada duró apenas cinco segundos y que luego volvió a comunicarse para advertir por una presunta presión que estaría recibiendo. "Lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo", sostuvo.