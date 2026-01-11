Independiente arrancó su año ganándole 2-1 a Alianza Lima

Ganar siempre mejora el ánimo e Independiente arrancó el 2026 con una victoria por 2-1 frente a Alianza Lima de Perú, en un amistoso jugado en Montevideo. El equipo que dirige Gustavo Quinteros empezó mal, perdía 1-0 en el primer tiempo, pero fue mejorando con el correr de los minutos y terminó dando vuelta el resultado, para iniciar la temporada 2025 con algunos signos alentadores.

El Rojo ofreció una formación alternativa ideada para darle experiencia y seguridad a futbolistas que buscan sumar más minutos durante la pretemporada. En tanto, en el equipo peruano que ahora conduce Pablo Guede no jugó el exBoca Luis Advincula, pero sí fue titular el talentoso delantero argentino Federico Girotti.

Luego de un primer tiempo sin grandes luces, a los 22 minutos del segundo tiempo Alianza Lima se puso en ventaja con un gol del argentino Alan Cantero. Pero duró poco esa alegría peruana, porque apenas cuatro minutos más tarde el uruguayo Matías Abaldo, que habia reemplazado a Ignacio Pussetto, se encargó de marcar la igualdad para Independiente.

Seis minutos después, Santiago Montiel convertiría el segundo gol para el Rojo, luego de otra gran jugada de Abaldo, el artífice de la remontada.

El conflicto de Ruiz y la llegada de Malcorra

La pretemporada de Independiente tuvo como noticia estos días el conflicto con Javier Ruiz, el jugador de 21 años que volvió de Barracas Central, que faltó a entrenamientos y decidió no viajar con sus compañeros a Uruguay, en disconformidad con el trato "económico y deportivo" que dice estar recibiendo en Avellaneda. Desde la dirigencia afirman que solo se irá a través de una venta, Peñarol es uno de los clubes interesados, pero todavía no hay nada concreto.

En cuanto a la llegada de Ignacio Malcorra, con el pase en su poder luego de tres exitosos años en Rosario Central, trabaja en la puesta a punto. "Es una alegría inmensa estar en este club tan grande, espero estar a la altura. Lo voy a disfrutar, ojalá pueda ayudar al cuerpo técnico y a mis compañeros en el lugar que me toque", le dijo el volante, de 38 años, al canal partidario.

