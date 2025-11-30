Infantino bancó al Chiqui y lo ratificó en el cargo de FIFA

El escenario político del fútbol argentino atraviesa uno de sus momentos más tensos, pero desde el corazón de la FIFA llegó un respaldo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, cuyos aportes “serán valiosos”, según los directivos del ente rector del fúbol.

Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, felicitó oficialmente a Tapia por su confirmación como miembro del Consejo de la FIFA hasta 2026, enviándole una carta que fue interpretada como un fuerte mensaje de apoyo institucional en medio de su pelea con el gobierno nacional.

El documento remarcó que su designación responde a una “fuerte señal de confianza” por parte de las asociaciones de Sudamérica, destacando su experiencia y conducción al frente de la AFA.

En el texto, firmado por Infantino y el secretario general Mattias Grafström, se subrayó que Tapia seguirá siendo una pieza importante dentro del Consejo, valorando su mirada dirigencial: “Será un placer seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”.

El respaldo no quedó solo en un escrito institucional, ya que Infantino también utilizó sus redes sociales con un mensaje público que incluyó elogios tanto para el trabajo de la CONMEBOL como para el dirigente argentino, destacando que el fútbol sudamericano “seguirá celebrando con la Copa Mundial Femenina 2026 en Brasil y con figuras como Tapia aportando su visión en la FIFA”.

La crisis del fútbol argentino es también política y afecta no solo la relación del ente que reúnea todos los clubes con el gobierno nacional. También planteó nuevos alineamientos en el espectro entre quienes estaban más cerca de la conducción del fútbol y quienes daban la razón al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón que, a su vez, es muy cercano al presidente. Ayer (ver nota en página 24, el ex presidente Mauricio Macri se sumó a la polémica. Afirmó que la conducción del fútbol argentino representa una forma decadente.

El tema que subyace, más allá de la arbitrariedad del título a Rosario Central y la posterior protesta de Estudiantes que terminó en sanciones para el presidente, su capitán y todo el plantel que jugó el partido, es el avance de la gestión privada en los equipos que conforman el campeonato local. Macri y Milei, más de una vez, se manifestaron a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas. Aún así entre el expresidente y el actual hay otras diferencias que los distancian.