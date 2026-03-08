La Italia de Quesada logró un triunfo histórico

Gonzalo Quesada lo hizo de nuevo: Italia logró un triunfo histórico ante Inglaterra por 23-18. Es la primera vez que los británicos pierden con Italia en Roma. En la primera jornada, la Nazionale le ganó 18-15 a Escocia, por lo tanto la de ayer fue la segunda victoria en este Seis Naciones.

El XV de la Rosa llegó a tener hasta ocho puntos de ventaja (18-10) sobre Italia, a la que había derrotado en sus 32 enfrentamientos anteriores, pero en la recta final del partido se vino abajo.

Inglaterra, que cerrará su Seis Naciones el próximo sábado ante Francia, sufrió su tercer revés consecutivo en esta edición, después de haber caído 31-20 en Escocia y 42-21 contra Irlanda en su templo de Twickenham.

En otro de los partidos de la jornada, la selección escocesa superó por 50-40 a Francia en Murrayfield y dejó, para la última fecha, abierto el título, al que aspiran tres equipos.

Gracias a su victoria de este sábado, Escocia tendrá la ocasión el próximo fin de semana de ganar el título más importante del hemisferio norte, que no logra desde 1999, al que también aspiran Francia e Irlanda.