Cada vez se gritan menos goles en Córdoba y en el país

Este fin de semana no hay fútbol profesional en Argentina y algún distraído dirá: “No se gritaron goles”. Lamentablemente, esa sentencia no tiene que ver con el inédito “paro” de los dirigentes de la AFA. Es que en el fútbol argentino ya no se gritan tantos goles como antes. Fecha a fecha hay un silencio que empieza a hacerse notar. No es un silencio absoluto, porque las tribunas siguen cantando, los bombos siguen marcando el pulso y los insultos bajan sin filtros y llegan a destino; pero hay un momento que aparece cada vez menos seguido: ese segundo exacto en el que la pelota cruza la línea y el estadio se convierte en una garganta gigante. El gol parece haberse vuelto más esquivo.

No es que haya desaparecido. Todavía aparece, claro. Pero tarda, se hace rogar y a veces ni siquiera llega. Los partidos terminan con marcadores tímidos, como si el fútbol argentino y su nivel ordinario estuviera administrando la alegría con un criterio de austeridad que nadie terminó de explicar del todo.

Algo cambió. El juego se volvió más cuidadoso, más táctico, más estudiado. Hay entrenadores que prefieren no perder antes que arriesgarse a ganar, defensores que ya no despejan, sino que gestionan espacios y delanteros que corren más de lo que patean. El fútbol, que siempre fue un caos más o menos organizado, ahora parece pensado con calculadora. Encima, el VAR no ayuda.

Pero tampoco se trata de caer en esa nostalgia automática que dice que todo tiempo pasado fue mejor, una frase que en el fútbol suele aparecer con la misma facilidad que un lateral mal sacado. Este cronista no quiere ser como los protagonistas del cuento de Ernesto Sábato “Fóbal del grande”.

El problema no es que antes se jugaba mejor (aunque es muy probable que sí) ni que ahora todo sea peor. El asunto es otro: algo en el ecosistema del juego —los calendarios, las urgencias económicas, la presión por el resultado, la exportación temprana de talentos, el torneo de 30 equipos, la desorganización y el cambio constante de reglas— parece haber modificado la manera en que se fabrican los goles. Y cuando los goles escasean, el fútbol argentino, que vive de esas explosiones colectivas, empieza a sentirse un poco raro. Como una fiesta donde la música sigue sonando, pero alguien bajó el volumen.

¿Sólo estadísticas?

Días atrás se conoció un dato clarificador (y preocupante) que se viralizó a través de un gráfico realizado por Isidro Perasso (periodista especializado en analítica) que usó como fuente Transfermarkt, y es cómo bajó el promedio de gol en Argentina, en los últimos cinco años: en el 2021, el promedio de gol era de 2,4 por partido; en el 2022, de 2,19; en 2023, 2,06; en 2024, 2,03; en 2025, de 1,96; y en lo que va del 2026, 1,9.

En Perfil Córdoba fuimos a repasar algunas estadísticas de los tres clubes capitalinos que juegan en Primera división y comprobamos que Córdoba no está exenta de esta situación. En el 2021, Talleres, que jugaba en Primera división, hizo 38 goles; mientras que Belgrano hizo 35 goles e Instituto 33. Los 'Piratas' y los 'gloriosos' en esa temporada jugaban en Primera Nacional.

En el 2022, los albiazules marcaron 28 goles; mientras que celestes y albirrojos, que seguían en segunda división, convirtieron 48 goles. Esa temporada ambos clubes lograron el ascenso con números destacados.

El 2023 fue un año celebrado por el fútbol cordobés, con los tres equipos en Primera división, con delanteros (Michael Santos, Pablo Vegetti y Adrián 'Maravilla' Martínez) resaltando. En ese contexto, Talleres marcó 42 tantos, Instituto 24 y Belgrano 20. En el 2024 ya los números comienzan a verse de otra forma: la 'T' bajó a 34 goles en la temporada, el 'Pirata' convirtió 33 e Instituto, 32. Y el año pasado lo que faltaron fueron goles: Talleres hizo 20; Belgrano 26 y la Gloria, 25.

La idea no es abrumar con números, pero sí utilizarlos para analizar y tener un panorama de cómo han sido los últimos años en cuanto a conquistas en la red de los elencos cordobeses.

¿Cómo puede ser que la tierra que vio nacer a Mario Kempes, la ‘Pepona’ Reinaldi, Oscar Dertycia, Humberto Bravo, ‘Paco’ García y la ‘Wanora’ Romero se haya quedado sin goles? El último goleador nacido en Córdoba que tuvieron nuestros clubes en Primera división fue Franco Jara. Y mientras el gol se demora, el estadio sigue esperando, como una garganta abierta que todavía no sabe cuándo volverá a gritar. La esperanza es lo último que se pierde: quizás Lautaro Gutiérrez, Valetín Dávila o Luca Rafaelli sean quienes nos saquen de esta modorra.

¿Nos robaron los goles?

* El fútbol argentino, en las primeras ocho fechas disputadas, tiene un promedio de 1,9 goles por partido.

* El fútbol brasilero, con el que nos solemos comparar, tiene un promedio de gol de 2,95.

* El Calcio italiano, del que suelen decir que es muy defensivo, tiene un promedio de 2,43. Es la estadística más baja de las cinco ligas más importantes del mundo.

* De ese top five, la Bundesliga alemana es la que posee mejor promedio: 3,18.

Goleadores de los últimos años en Córdoba

* 2021. Pablo Vegetti (Belgrano), 15 goles en Primera Nacional; Michael Santos (Talleres), 7 tantos en Primera división; Rodrigo Garro (Instituto), 5 goles en Primera Nacional.

* 2022. Pablo Vegetti (Belgrano), 17 goles en Primera Nacional; Gabriel Graciani (Instituto), 13 goles en Primera Nacional; Diego Valoyes (Talleres), 5 tantos en Primera división.

* 2023. Pablo Vegetti (Belgrano), 13 conquistas al igual que Michael Santos (Talleres) y Adrián ‘Maravilla’ Martínez (Instituto), 11 goles. Todos en Primera división.

* 2024. Franco Jara (Belgrano), 13 goles; Bruno Barticiotto (Talleres), 7; Damián Puebla (Instituto), 5 goles.

* 2025. Nicolás ‘Uvita’ Fernández (Belgrano), 9 goles; Alex Luna (Instituto) 7; Valentín Depietri (Talleres), 4.