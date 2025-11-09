La mejor noticia para Boca y para el fútbol argentino es que volvió el mejor Exequiel Zeballos

La Bombonera explota y el triunfo ante River ya es una realidad palpable. Faltan apenas segundos para el pitazo final y Claudio Ubeda hace lo lógico. Ordena el cambio por Kevin Zenón para que todos los hinchas deliren y lo aplaudan a rabiar. Se lo merece más que nadie el santiagueño Exequiel Zeballos, autor del primer gol y gestor del segundo en el triunfo que aseguró el pasaje de Boca a la próxima Copa Libertadores.

En un primer tiempo opaco donde las situaciones de gol fueron casi nulas, el extremo derecho, que debió tirarse unos metros hacia atrás para conectar mejor a los volantes con los delanteros, partió como un rayo trazando la diagonal, desairó a Rivero y después de encontrarse con el rebote en Armani puso el 1 a 0. Después en la segunda mitad fue la llave para servirle el segundo a Merentiel.

Es una gran noticia para Boca y también para el fútbol argentino. Porque en medio de un fútbol devaluado, con algunos equipos que no están a la altura de la Primera División, con bajo nivel técnico en la mayoría de los partidos, con carencia de talentosos, Zeballos está demostrando un nivel que crece fecha tras fecha. Se transformó en uno de los elementos clave en la remontada de este Boca que venía a los tumbos, además de soportar la dolorosa muerte de Miguel Angel Russo.

Desde aquella patada en Copa Argentina de Milton Leyendeker en agosto de 2023 ante Agropecuario que lo marginó varios meses de la Primera División y luego de otras dos lesiones severas, las virtudes de Zeballos nuevamente están en plenitud. Aporta su frescura, su velocidad, su poder de repentización. Y está edición del Superclásico demostró que está de vuelta ese 7 encarador, que gambetea hacia adelante para despejar caminos, que desequilibra y que sirve para construir goles, uno de los bienes más preciados del fútbol.

La virtud de Ubeda, en este caso, residió en volver a confiar en su potencial. Con dos 9 "tanque" como Merentiel y Giménez, el Changuito se afianza, al punto de parecer irreemplazable. Tuvo intervenciones muy destacadas en las últimas fechas, convirtió y asistió, hasta pudo recuperarse de ese penal que pegó en el poste en el choque ante Estudiantes.

Zeballos brilla nuevamente como en esos primeros tiempos cuando asomó en noviembre de 2020 en la Primera de Boca. Picante, veloz, irreverente. Saluda este regreso todo el fútbol argentino.