El 19 de diciembre de 1971 quedó grabado como el punto de inflexión definitivo en la historia del fútbol rosarino. Rosario Central y Newell's Old Boys se enfrentaron en el Estadio Monumental de Núñez por la semifinal del Torneo Nacional, en un duelo que trascendió lo meramente deportivo.

Aquel cruce fue el primer enfrentamiento de carácter eliminatorio entre los dos gigantes de Santa Fe en el profesionalismo. El ambiente en Buenos Aires era de una tensión absoluta, ya que el ganador no solo accedería a la final, sino que obtendría una ventaja moral eterna sobre su rival.

El primer tiempo transcurrió bajo un esquema táctico cerrado, con pocas llegadas claras a los arcos. Ambos equipos se cuidaban en exceso, conscientes de que un error significaba la derrota. El entrenador "canalla", Angel Labruna, pedía a sus dirigidos mayor profundidad por las bandas.

En el minuto nueve del segundo tiempo, se gestó la jugada que cambiaría la narrativa de la ciudad. El lateral uruguayo Jorge José González proyectó un centro preciso desde la derecha hacia el corazón del área, buscando el desmarque de los delanteros que esperaban bajo la lluvia.

El gol de Poy permitió que Rosario Central ganara el clásico 1 a 0 y avanzara a la final contra San Lorenzo de Almagro

Aldo Pedro Poy, delantero referencia de Central, visualizó la trayectoria del balón y decidió lanzarse de cabeza, a ras del suelo. Su impacto fue certero, dejando sin chances al arquero Carlos Fenoy. Aquella acción técnica pasó a la posteridad con el nombre de "La Palomita".

El gol de Poy permitió que Rosario Central ganara el clásico 1 a 0 y avanzara a la final contra San Lorenzo de Almagro. Días después, el equipo de Arroyito vencería al "Ciclón" en la cancha de Newell's, logrando así su primer título de campeón en la Primera División de la AFA.

La relevancia de este tanto superó el logro estadístico para convertirse en un mito fundacional. Según relata el escritor Roberto Fontanarrosa en su cuento titulado "19 de diciembre de 1971", el fervor de los hinchas alcanzó niveles de misticismo pocas veces vistos en el deporte.

A partir de esta hazaña, nació la Organización Canalla para América Latina (OCAL), una agrupación de hinchas dedicada a preservar la memoria del gol. Este grupo institucionalizó una ceremonia anual donde Aldo Poy recrea su vuelo frente a cientos de fanáticos de Rosario Central.

El ritual se repite cada diciembre en diferentes ciudades del mundo, donde Poy viaja para volver a impactar una pelota lanzada por un colaborador. El objetivo es mantener viva la llama de aquel triunfo, confirmando que el fútbol puede detener el reloj y perpetuar una emoción.

Incluso el propio protagonista reconoció la magnitud del suceso en diversas entrevistas. En el libro "Central: una historia de pasión y gloria", se destaca que Poy no imaginaba que ese movimiento atlético de pocos segundos lo acompañaría durante el resto de su vida civil.

La pelota de aquel partido también forma parte del folclore. Tras el gol, el artefacto fue recuperado y se convirtió en una reliquia que los integrantes de la OCAL custodian con rigor. El simbolismo del objeto refuerza la idea de que la historia se escribe con gestas tangibles.

El relato de la palomita cruzó fronteras y se transformó en un caso de estudio sociológico. No existe en el mundo otra jugada que se celebre anualmente con la misma intensidad que el día de su ejecución original, involucrando al mismo protagonista y a nuevas generaciones.

La trascendencia de aquel 19 de diciembre de 1971 radica en la construcción de la identidad de Rosario Central. Para sus seguidores, el gol de Poy representa la victoria definitiva en el escenario nacional, desplazando el eje del fútbol argentino hacia el interior del país.

El éxito de 1971 fue el precursor de una década dorada para el club, que volvería a ser campeón en 1973. Sin embargo, ningún otro trofeo logró opacar la carga emocional de la palomita, que sigue siendo el estandarte principal en las banderas y murales de la ciudad de Rosario.

Cincuenta años después, el fenómeno no muestra signos de agotamiento. Los jóvenes que no vieron jugar a Aldo Pedro Poy conocen cada detalle de la jugada gracias a la transmisión oral de sus padres y abuelos, consolidando un legado que se hereda como un bien familiar.

El evento anual de la OCAL ha visitado lugares como Cuba, España y Estados Unidos, demostrando la diáspora del sentimiento "canalla". En cada rincón donde hay un hincha, la palomita se recrea para reafirmar que la memoria es el combustible principal de la pasión futbolera.