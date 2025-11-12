Las selecciones mundialistas de Sudamérica tendrán sus últimos amistosos del año

A siete meses del Mundial de Norteamérica 2026 y previo al sorteo del 5 de diciembre, las seis selecciones sudamericanas clasificadas y Bolivia, con el repechaje asomando, viajarán por el mundo para afrontar entre el 13 y el 18 de noviembre la última ventana FIFA de amistosos del año.

Con cada vez menos oportunidades de probar nuevos nombres, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay aprovecharán los preparatorios para perfilar la lista de jugadores que disputarán en junio el primer Mundial de 48 equipos.

La dura realidad de Italia en su camino al Mundial 2026

Argentina con nuevas caras

La vigente campeona del mundo y bicampeona de América, cerrará el año en Luanda este viernes, con el único amistoso ante Angola. Argentina insinúa un relevo natural en marcha para los próximos años.

El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, no convocó a jugadores del torneo local, Enzo Fernández es baja por lesión, dio descanso a Emiliano Martínez y desafectó a Nahuel Molina, Julián Alvares y Giuliano Simeone por no contar con los trámites necesarios para ingresar en Angola. En reemplazo de los jugadores del Atlético de Madrid, Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía se sumaron a la concentración.

Argentina busca el bicampeonato en 2026

Contará con un plantel corto de 24 futbolistas con Lionel Messi a la cabeza. Entre las caras nuevas aparecen el mediocampistas Máximo Perrone, jugador del Como, y los delanteros Gianluca Prestianni del Benfica y Joaquín Panichelli del Racing de Estrasburgo.

Brasil con ganas de convencer una vez por todas

El entrenador italiano Carlo Ancelotti pondrá a prueba a un Brasil con veteranos como Casemiro, Fabinho y Marquinhos, mezclando la juventud de Vitor Roque y Estevao. La verdeamarelha jugará el sábado ante Senegal en Londres, y tres días después frente a Túnez en Lille.

Brasil quiere dejar de lado las dudas

Todavía sin Neymar, que apenas reapareció en Santos tras su lesión, la Verdeamarela necesita hilar victorias y un juego consistente para convencer a sus torcedores de que no vive de la historia y efectivamente es favorita a ganar su sexto título mundial.

Ecuador con sus estrellas de vuelta

Los ecuatorianos, dirigidos por el argentino Sebastian Beccacece, enfrentará a Canadá en Toronto y Nueva Zelanda en Nueva Jersey. Vuelven a la convocatoria las estrellas Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata, estandartes de la selección.

Ecuador disfruta de su mejor camada

Ecuador fue segunda en la eliminatoria y quiere ratificar que, con un proceso todavía joven pero con varios jugadores en la élite, disfruta de la mejor camada de su historia.

Colombia contra los oceánicos

Otro DT argentino, Néstor Lorenzo, seguirá usando con Colombia la fórmula que lo ha mantenido a flote, estelarizada por Luis Díaz, que brilla en Europa con el Bayern, y potenciada por el regreso de los atacantes John Arias y Jorge Carrascal y del portero Camilo Vargas.

Los cafeteros fueron de mayor a menos en las eliminatorias

Los cafeteros se medirán frente a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale el sábado y ante Australia en Nueva Jersey. Se espera el arribo de miles de hinchas colombianos en suelo estadounidense para apoyar a una selección que fue de mayor a menor en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Uruguay jugará en México y Estados Unidos

El seleccionador argentino Marcelo Bielsa no contará con Federico Valverde y Darwin Núñez, ambos lesionados, para sus amistosos en Estados Unidos. El sábado visitará a México en Torreón y el miércoles a Estados Unidos en Tampa.

Uruguay busca la regularidad que siempre le caracterizó

Sin embargo, el estratega llenó su convocatoria de finalistas de la Copa Libertadores: Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña del Flamengo; y Joaquin Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres del Palmeiras.

Paraguay enfrentará a las anfitriones

Gustavo Alfaro, quien completa el ramillete de seleccionadores argentinos en Sudamérica, seguirá consolidando el resurgimiento de la garra guaraní con la que Paraguay logró volver a un Mundial tras 16 años de ausencia.

Paraguay busca seguir por la senda de los triunfos

La Albirroja jugará contra dos anfitriones de la copa, primero ante Estados Unidos el sábado en Chester, Pensilvania, y luego el martes frente a México en San Antonio, Texas.

Bolivia sigue esperando el repechaje

Bolivia viaja a Asia en busca de rivales de peso, en una gira que promete reflejar el estado de forma de la Verde de cara al repechaje intercontinental. El viernes se medirá ante Corea del Sur y posteriormente se enfrentará el martes a la siempre difícil Japón.

Bolivia disputará la repesca entre el 23 y el 31 de marzo de 2026

Con la ilusión de volver a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, Bolivia disputará la repesca entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, un minitorneo donde seis selecciones competirán por dos cupos disponibles.

