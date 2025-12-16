Con la salida de Miguel Ángel Borja, el debate sobre los jugadores cafeteros y su rendimiento volvió a estar arriba de la mesa ¿Cuáles de ellos hicieron historia?

Dentro de los últimos 25 años, Rafael Santos Borré tuvo un rendimiento digno de pelear un lugar en el podio, pero por su costosa adaptación y su ciclo corto, no llegó a entrar en el top tres.

El bronce se lo llevó Jorge "el Patrón" Bermúdez. Con dos Copas Libertadores ganadas jugado para Boca, el defensor central entró en la historia Xeneize, marcando un antes y un después en la calidad defensiva de los de la ribera.

Óscar Córdoba se queda con la plata. Quien supo ser el segundo mejor arquero del mundo en 2001, es escolta del mejor jugador de la historia del fútbol argentino. Con el buzo de arquero de Boca logró conquistar 6 títulos.

Juan Fernando Quintero es el mejor colombiano de la historia reciente del fútbol argentino. Con más protagonismo en River, pero con un paso por Racing, el diez de la selección Colombia fue parte fundamental de la conquista de Madrid y año tras año sigue siendo un jugador que nunca lo podes remplazar.