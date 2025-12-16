Cómo les fue a los cinco grandes en las Copas Internacionales de los últimos años

Desde la pandemia hasta la actualidad, la participación de los cinco grandes del fútbol argentino en torneos internacionales deja un diagnóstico contundente: River, Boca y Racing sostuvieron una presencia constante y competitiva, mientras que Independiente y San Lorenzo quedaron muy por detrás, con actuaciones esporádicas y poco peso específico.

River fue el club con mayor continuidad en la Copa Libertadores: disputó seis ediciones entre 2020 y 2025, con semifinales en 2020 y 2024, cuartos de final en 2021 y 2025 y dos eliminaciones en octavos. En 2026 jugará la Sudamericana. Aunque lejos de los años dorados del ciclo Gallardo, el Millonario mantuvo protagonismo sostenido en el plano continental.

Boca también mostró una presencia casi perfecta. Fue semifinalista en la Libertadores 2020, sufrió eliminaciones en octavos en 2021 y 2022, llegó a la final en 2023 ante Fluminense y tuvo un paso irregular por la Sudamericana en 2024. En 2025 quedó afuera en la fase previa de la Libertadores ante Alianza Lima, pero volverá a jugarla en 2026. Sus caídas, muchas de ellas traumáticas, marcaron a fuego los últimos ciclos deportivos.

Racing aparece como el tercer gran protagonista internacional del período. Desde 2020 acumuló cuatro participaciones en Libertadores y tres en Sudamericana, con hitos como el título sudamericano en 2024 ante Cruzeiro y la semifinal de Libertadores 2025 frente a Flamengo. La Academia logró algo clave: acostumbrarse a competir de manera permanente en el escenario sudamericano.

Muy distinto es el panorama de Independiente y San Lorenzo. El Rojo apenas disputó cuatro Sudamericanas en siete años, con eliminaciones tempranas y dos temporadas sin competencia internacional. San Lorenzo alternó presencias aisladas: una Libertadores y tres Sudamericanas, con largos períodos de ausencia, en un contexto de fuerte inestabilidad institucional que impactó de lleno en lo deportivo.

El balance general también deja otro dato elocuente: en este lapso, los cinco grandes argentinos fueron eliminados en 16 oportunidades por equipos brasileños en cruces directos. Una muestra más de la supremacía de Brasil en la Libertadores y de por qué, para los clubes argentinos, la Copa Sudamericana se presenta hoy como el torneo más accesible y competitivo.

Así, el mapa internacional reciente confirma una brecha marcada: River, Boca y Racing lograron sostener presencia y ambición continental, mientras que Independiente y San Lorenzo todavía atraviesan un largo desierto deportivo.

