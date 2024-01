Los Pumas, amos y señores del Seven: aplastaron a Australia y se consagraron campeones en Perth

Este domingo, el seleccionado argentino de rugby seven, los Pumas 7s, se consagró campeón del torneo de la especialidad en Perth, Australia, dentro de la tercera estación del circuito SVNS de la World Rugby. El quipo logró la victoria, y su segunda medalla de oro consecutiva, tras vencer al equipo local por 31-5 en la final disputada en el estadio HBF Park.

El contundente triunfo ante el grupo australiano llegó este domingo con tries de Marcos Moneta (3m. y 16m.), Germán Schulz (12m.) y Matteo Graziano (13m. y 17m.), más las conversiones de Joaquín Pellandini (4m.) y Santiago Mare (12m. y 14m.).

Para este último partido, el director técnico argentino, Santiago Gómez Cora, dispuso la siguiente formación: Schulz, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Pellandini, Mare, Matías Osadczuk y Moneta; mientras que en el banco aguardaron Gastón Revol, Graziano, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró y Tomás Elizalde.

Esta se trata de la segunda medalla de oro consecutiva del equipo argentino tras haberse consagrado campeón en el Seven de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, también con un triunfo ante Australia en la definición (45-12).

En la apertura de temporada los Pumas 7s también fueron finalistas en Dubai, Emiratos Árabes, aunque cayeron ante Sudáfrica 12-7.

El objetivo del equipo argentino

Tras la victoria alcanzada, el equipo argentino dedicará este año a focalizarse en los Juegos Olímpicos de París, a los cuales clasificó tras ser segundo en el pasado circuito detrás del campeón Nueva Zelanda.

Con un nuevo formato, llamado SVNS, el calendario internacional de seven está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extiende por siete meses durante los que los doce seleccionados participantes acumulan puntos con sus posiciones en cada fecha.



Luego, los ocho mejores en la tabla llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona 2024, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto) se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series en el repechaje por un lugar en el cuadro principal del SVNS del año siguiente.



El circuito continuará del 23 al 25 de febrero con el Seven de Vancouver en Canadá y luego se disputará el Seven de Los Ángeles, el Seven de Hong Kong (5 al 7 de abril), el Seven de Singapur (3 al 5 de mayo) y la instancia final en Madrid (31 de mayo al 2 de junio).