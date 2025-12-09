Madrid, siete años después: la final que marcó un antes y un después para River y Boca

El calendario marca una fecha que ningún hincha de River pasa por alto: un nuevo aniversario de la final de Madrid, aquella noche del 9 de diciembre de 2018 que cambió para siempre la historia del Superclásico y de la Copa Libertadores. En el estadio Santiago Bernabéu —hoy completamente renovado y casi irreconocible— River venció a Boca por 3 a 1 y levantó el título continental más recordado de todos los tiempos.

Ese día, Marcelo Gallardo mandó al campo una formación que los fanáticos pueden recitar de memoria: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Enzo Pérez, Poncio; Palacios, Nacho Fernández, Pity Martínez; y Lucas Pratto. Más tarde ingresarían Juan Fernando Quintero —autor de un gol inolvidable—, Mayada, el por entonces juvenil Julián Álvarez y Zuculini.

La final, cargada de épica y dramatismo, se resolvió en tiempo suplementario con los tantos de Quintero y del Pity Martínez, quien sentenció el 3-1 tras una corrida que ya forma parte del patrimonio emocional del fútbol argentino. Una jugada que no solo desató el delirio millonario, sino que dejó una marca singular: es, según muchos, una de las acciones deportivas más registradas por teléfonos celulares en la historia moderna, comparable apenas con la definición por penales entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022.

La secuencia tuvo un condimento adicional: la mayoría de los presentes había levantado su celular para filmar el córner a favor de Boca que precedió al contraataque. Lo que siguió fue un registro espontáneo y múltiple de la misma jugada desde decenas de ángulos distintos, una suerte de mosaico emocional que terminó de inmortalizar el grito de todo River.

Con cada aniversario, la final de Madrid reafirma su lugar en el imaginario popular. No es solo un resultado: es un recuerdo compartido, repetido, reconstruido en cada video casero que vuelve a circular. Un capítulo eterno que los hinchas de River llevan tatuado en la memoria.

