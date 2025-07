Más campeones mundiales en el fútbol argentino

Lentamente, el fútbol argentino empieza a recibir a varios campeones del mundo. Primero fue River, que básicamente trajo defensores (más allá de Armani, que ya estaba en el plantel y que fue suplente en la Selección). Pero ahora comienzan a llegar de mitad de cancha para adelante y la cosa toma otro color. Otro entusiasmo, porque me entusiasma ver por acá a Paredes en Boca y a Di María en Rosario Central.

Vi todos los partidos de Benfica en el Mundial de Clubes. Di María jugó aceptablemente, en ritmo, y metió todos los penales que le tocó patear. Y tuvo, sobre todo, pinceladas de la vieja calidad, aun sin el pique corto que tenía antes (estuvo a punto de dar una asistencia de gol de caño, que si le salía –la rechazaron de rebote– hubiera sido inolvidable).

Si entrena bien (¿por qué no lo haría?), si se lo toma en serio, le va a sobrar para romperla en Central, equipo que en los últimos años viene siempre peleando arriba. El de Di María –jugador grande en la historia grande del fútbol argentino– es tal vez el regreso más importante al fútbol argentino en años. Ese mismo fútbol argentino cuyos dos principales equipos no lograron pasar la primera ronda del Mundial de Clubes, en especial River, que no quedó eliminado por el alicaído Inter de Milán, como pareciera, sino en la fecha anterior, por haber empatado con el Monterrey. River tenía todo para llegar a octavos, no como Boca, que la tuvo difícil contra Benfica y Bayern Munich, más allá del papelón (flor de papelón) del final contra un equipo cuyo nombre no recuerda ya nadie, ni siquiera a qué país pertenece (creo que era un equipo amateur de un país futbolísticamente exótico).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A diferencia de Di María, Paredes llegó mucho menos lejos en el fútbol mundial pero, en cambio, vuelve más joven. Su carrera lejos estuvo de ser errática, pero siempre le costó ser titular indiscutido en los clubes en los que jugó, incluida la selección argentina, donde es, finalmente, el primer o segundo suplente (algo que no está mal, al contrario, es un lugar expectante muy valioso).

¿De qué va a jugar Paredes? Creo que Riquelme (que va a seguir metiendo mano en los equipos hasta el último día de su presidencia) y Russo se equivocarían si lo ponen como el eje sobre el que tiene que girar el equipo. Paredes, que empezó en Boca como un correcto mediocampista ofensivo, con buen tiro de media distancia, rápidamente, ante la comprobación de que no era crack en ese puesto, pasó, en Europa, a jugar de doble 5, con elegancia, buen primer pase (y también buen pase largo), con demasiada tendencia a ir al piso y cometer foul.

En ese puesto, de doble 5 adelantado, con cierta libertad (pero solo eso, cierta libertad) puede romperla en Boca. Pero va a necesitar de uno, o dos, creativos delante de él, que hasta ahora en Boca vienen jugando intrascendentemente (Palacio, Velazco, Zenón, etc.). Lo mismo que para Di María: si se lo toma en serio, le va a sobrar para descoserla entre los nativos de por aquí. Pero es un error creer que un 5, por bueno que sea, puede salvar a un equipo, que además viene a los tumbos.