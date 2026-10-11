Messi volvió al Inter Miami de la mejor manera, con dos goles y su magia intacta

El 10 del 10, brilló el 10. No se trata de un simple juego de palabras. Lionel Messi volvió a un campo de juego luego de su despedida el martes pasado de la Selección Argentina en el estadio Monumental, se puso la camiseta del Inter Miami en la MLS y mostró todo su repertorio futbolístico ante DC United en otra fecha de la fase regular de la MLS, la liga estadounidense. Fue goleada por 4 a 0 y el argentino marcó dos veces para sellar el resultado.

Este sábado 10 de octubre Messi fue figura al señalar los últimos dos tantos de su equipo. El tercero, a los 2 minutos del segundo tiempo, tras un toque de zurda luego de una asistencia del uruguayo Luis Suárez y el cuarto, a los 15 de la etapa final, luego de un gran quiebre de cintura al entrar al área grande y de acomodarse para pegarle con su pierna más hábil para ponerla lejos del alcance del arquero rival, Sean Johnson.

El futuro de Messi: lejos de la Selección, cerca de la pelota

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Estuvo cerca de marcar más. Incluso en el que abrió la cuenta su remate rebotó en el arquero y lo aprovechó el Pistolero Suárez, siempre el complemento ideal para el rosarino, quien también gritó el segundo a los 39 del primer tiempo.

Con sus dos tantos Leo, que disputó los 90 minutos, llegó a los 23 en esta temporada con Inter Miami y sigue siendo el máximo anotador, a 4 de quien lo persigue, Peter Musa, de Dallas FC. En su carrera, con 39 años sobre sus espaldas, lleva 934 tantos.

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Inter Miami quedó segundo con este triunfo con 49 puntos, lejos del líder Nashville que tiene 14 más en la Conferencia Este de la MLS, pero "Las garzas" están con un lugar casi asegurado en los playoffs que decidirán al campeón del torneo.

Quedan cinco fechas para que termine la fase regular (será el 7 de noviembre) y el miércoles nuevamente habrá fecha donde el equipo de Miami, ahora dirigido por Cristian "Kily" González, enfrentará a New York FC.