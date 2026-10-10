Manuel Pérez: “Son parásitos, nosotros les damos entradas a cambio de que alienten, pero tendrán que buscar trabajo”

El presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, repudió los incidentes ocurridos durante el partido ante Godoy Cruz en el estadio Miguel Sancho y apuntó directamente contra un sector de la hinchada que insultó al plantel durante buena parte del encuentro. Después de los episodios de violencia y la suspensión del partido, el dirigente aseguró que los involucrados “pasaron un límite” y anticipó que no habrá marcha atrás en su decisión de cortar los beneficios que, según reconoció, el club les otorgaba a cambio de aliento.

“No van con los valores que pregona el club. No avalamos ningún hecho de violencia”, sostuvo Pérez al referirse a lo ocurrido en el estadio. El presidente dijo que le llamó la atención el grado de agresión contra los futbolistas y cuestionó que los insultos se prolongaran durante aproximadamente 30 minutos, en un contexto deportivo en el que Racing se encuentra en mitad de tabla.

Pérez también recordó los partidos ante Deportivo Morón y Deportivo Madryn, en los que consideró que el equipo mereció un resultado mejor. Desde su perspectiva, ese rendimiento no justificaba el maltrato recibido por los jugadores. “Los que menos debían ser maltratados son los jugadores”, afirmó a Nuevos Horizontes 102.5, antes de marcar el punto de quiebre en la relación con el grupo que protagonizó los incidentes.

El vínculo con la barra

El dirigente rechazó la versión de que la intervención de la barra hubiera sido determinante para que Racing consiguiera resultados y sostuvo que, por el contrario, los hechos generaron consecuencias deportivas e institucionales. “Dicen que lo empató la barra, nada más lejano a eso. Al contrario, generaron un gran conflicto y problemas económicos por multas”, expresó.

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Una de las declaraciones más fuertes llegó cuando Pérez reconoció que el club les entregaba entradas a integrantes de ese sector a cambio de que alentaran al equipo. Según explicó, esas personas no eran socias de la institución y recibían ese beneficio como parte de una contraprestación informal. “Encima, no son socios porque le damos entradas nosotros a contraprestación del aliento”, admitió.

A partir de los incidentes, el presidente aseguró que esa relación no continuará en los mismos términos y lanzó una frase que marcó el tono de su respuesta: “No pueden vivir más de Racing”. En esa línea, les reclamó que busquen una fuente de ingresos por fuera del club y cerró con otra expresión contundente: “Tendrán que salir a buscar trabajo, imprimir currículum”.

Derecho de admisión para seis barras

Los hechos registrados ante Godoy Cruz también tuvieron consecuencias en el plano institucional. El COSEDEPRO dispuso el derecho de admisión para seis integrantes de la barra, una medida que restringe su ingreso a los estadios en el marco de las disposiciones vigentes.

“Estos parásitos estuvieron al borde de la tragedia hace una semana atrás”, afirmó el presidente, que insistió en que los insultos al plantel y los incidentes no representan los valores que busca sostener Racing. Su postura deja planteado un cambio en la relación con ese sector de la hinchada, en un contexto en el que el club también deberá afrontar las consecuencias económicas derivadas de los episodios.