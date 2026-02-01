Un histórico médico de Los Pumas murió atropellado en Punta del Este

El rugby argentino quedó conmovido tras conocerse este domingo la muerte de Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras ser atropellado en Punta del Este por un conductor que, según medios uruguayos, manejaba con alta graduación alcohólica en sangre. La víctima, de 78 años, no sobrevivió a las heridas sufridas.

El episodio ocurrió este jueves, pero tomó conocimiento público este domingo, a partir de las distintas despedidas en redes sociales. La tragedia se produjo en la intersección de Rambla Claudia William y calle Capricornio, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

Moyano caminaba por la rambla de la Playa Mansa, cuando el automóvil colisionó y lo atropelló. En el lugar trabajaron personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II y una emergencia médica.

El expersonal de salud de Los Pumas fue trasladado de urgencia a un sanatorio de Maldonado, donde ingresó con fracturas en la cadera y el brazo izquierdo. También presentó un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento, que derivo en su muerte horas más tarde.

El conductor, identificado como Horacio Guillot Navarro, presentaba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo a las pruebas realizadas tras el accidente. Por su parte, la Justicia de Uruguay dispuso la formalización por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en calidad de autor.

El club Deportivo Francesa se encargó de comunicar la muerte de Moyano mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde destacó su trayectorias deportiva, profesional y humana.

“Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90”, señaló el club en su publicación.

Deportiva Francesa, además, subrayó además el rol formador de Moyano dentro de la institución y su influencia sobre varias generaciones: “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”.

“Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía”, agregó.

El mensaje también destacó su compromiso hasta los últimos días: “Actualmente integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos. Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA”.

