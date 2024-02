Con este Newell’s la 'lepra' es de los rivales: goleó a Unión y es único puntero del Grupo B

Newell’s Old Boys le ganó 3-1 a Unión de Santa Fe, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga 2024.

En el partido disputado en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, el uruguayo Juan Ignacio Ramírez marcó los tres goles de la "Lepra" a los 7 y 41 minutos de la primera parte y a los 13 del complemento. Mateo del Blanco descontó a los 27 de la segunda etapa.

Con este resultado, el equipo del uruguayo Mauricio Larriera sigue reafirmando su impresionante arranque con cuatro victorias en cuatro partidos disputados. En la próxima fecha recibirá a Racing, el lunes a las 21 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Por su parte, los jugadores dirigidos por Cristián "Kily" González ya suman tres jornadas sin poder sumar de a tres y solo tienen cuatro unidades en el certamen. El próximo duelo de Unión de Santa Fe será ante Godoy Cruz de Mendoza, el próximo martes a las 21.30 en el estadio Feliciano Gambarte de la provincia cuyana.

Foto: X/@Newells

Siete minutos tardó la "Lepra" en demostrar su gran estado de gracia y lo hizo con el primero de los tres goles de Ramírez. Tras una triangulación entre Ángelo Martino, Franco Díaz y Ever Banega, este último metió un gran pase entre líneas para el primero que, sobre el palo izquierdo, metió un taco en movimiento para dejársela al uruguayo que puso el 1-0 entrando solo en el segundo palo.

Sobre el final del primer tiempo, a los 41, nuevamente el ex Nacional de Montevideo aumentó la ventaja con complicidad del arquero Nicolás Campisi. El delantero charrúa recibió a metros del área, giró para su derecha y sacó un potente remate alto que el portero, que está cedido desde Huracán, se esforzó en controlarla pero se le escapó y terminó metiéndosele la pelota en su arco.

Ya en la segunda parte, a los 13 minutos, Ángelo Martino desbordó por la izquierda y metió un centro pinchado al punto penal para el uruguayo Ramírez que la paró de pecho y le dio un zapatazo cruzado al ángulo de Campisi para poner el 3-0 y su hat- trick en la noche santafesina.

Unión de Santa Fe llegó al descuento a los 27 minutos de la segunda parte con el gol de Mateo del Blanco tras un pase al medio de Lucas Gamba para que el juvenil anote su primer tanto en Primera División. Esta anotación significó el fin de la valla invicta de Newell’s en el certamen.

Síntesis de Unión vs. Newell’s

Esta es la síntesis de Unión de Santa Fe vs Newell’s Old Boys por la Copa de la Liga 2024:

Copa de la Liga 2024 - Grupo B - Cuarta fecha

Unión de Santa Fe vs Newell’s Old Boys de Rosario

Estadio: 15 de Abril, Santa Fe

Árbitro: Silvio Trucco

VAR: Jorge Baliño

Unión de Santa Fe: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Bruno Pittón; Enzo Roldán, Mauro Pittón, Mauro Luna Diale; Gonzalo Morales y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Newell s Old Boys de Rosario: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Ángel Martino; Rodrigo Fernández, Franco Díaz, Guillermo May, Ever Banega, Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Goles en el primer tiempo: 7m. Juan Ignacio Ramírez (N); 41m.

Juan Ignacio Ramírez (N) .

Goles en el segundo tiempo: 13m. Juan Ignacio Ramírez (N); 27m.

Mateo del Blanco (U) .

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Adrián Balboa por Gonzalo Morales (U), Jerónimo Domina por Federico Vera (U) y Joaquín Mosqueira por Enzo Roldán (U); 21m. Jerónimo Cacciabue por Rodrigo Fernández (N) y Ignacio Schor por Juan Ignacio Ramírez (N); 24m. Leonel Vangioni por Ever Banega (N); 26m. Patricio Tanda por Mauro Pitton (U) y Mateo del Blanco por Bruno Pitton (U); 33m.

Julián Fernández por Franco Díaz (N) y Esteban Fernández por Brian Aguirre (N).

Estudiantes ganó y quedó a dos unidades de Newell’s

Estudiantes de La Plata extendió su gran presente al aprovecharse de un cabizbajo Tigre, al que superó por 2 a 0, en un aceptable encuentro disputado esta noche en el estadio UNO, en la continuidad de la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.

El delantero Mauro Méndez, a los 25 minutos del primer tiempo y, Eros Mancuso, a los 39 del complemento, fueron los artífices del triunfo para el equipo local.

El elenco visitante finalizó con diez jugadores el encuentro por la expulsión del defensor Gian Nardelli, a los 20 minutos del complemento, por doble amonestación.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez mantuvo su invicto y llegó a las 10 unidades, ubicándose en la segunda posición de su zona por detrás de Newell´s (12), mientras que Tigre suma un solo punto y podría quedar último.

El encuentro tuvo un comienzo interesante para Estudiantes, que rápidamente se hizo dueño del protagonismo y presionó a un rival que sufrió pero que tuvo la polémica del encuentro ya que contó con la posibilidad de que le cobren un penal a su favor por una mano de Mancuso, sin embargo, el juez de línea sancionó una presunta posición adelantada de Ezequiel Forclaz que no fue revisada vía VAR.

Méndez con un cabezazo, en el que anticipó a los defensores rivales, Javier Altamirano con un remate y Santiago Flores por vía aérea fueron las acciones más clara para el local que acechó al arquero Matías Tagliamonte.

La revancha para el delantero uruguayo (Méndez) llegó a los minutos, ya que aprovechó la floja salida de Juan Sánchez Miño, a quien le robó el balón luego de presionarlo y sacó un violento remate para firmar el 1 a 0 y darle el triunfo parcial a su equipo.

En el complemento, el equipo de Domínguez extendió su dominio y desnudó el delicado momento que atraviesa Tigre, que nunca pudo estar a la altura de lo que exigió el trámite del encuentro y sufrió de forma desmedida, más aún cuando se fue expulsado Nardelli.

Con un futbolista menos y con la intención de resistir, los de Victoria se replegaron pero no pudieron evitar el golazo de Mancuso, quien con un remate de media distancia sentenció la historia 2 a 0.

Síntesis de Estudiantes vs. Tigre

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Copa de la Liga Profesional 2024.

Fecha 4 - Zona B.

Estudiantes (2) - (0) Tigre.

Estadio: Uno Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Diego Ceballos.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Santiago Flores, Eric Meza; Enzo Pérez, Santiago Ascacibar; Javier Altamirano, José Sosa, Mauro Méndez; y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Tigre: Nicolás Tagliamonte; Nahuel Genez, Facundo Giacopuzzi, Gian Nardelli, Augusto Aguirre, Juan Sánchez Miño; Ezequiel Forclaz, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Sebastián Medina; y Flabián Londoño. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 25m Mauro Méndez (E).

Gol en el segundo tiempo: 39m Eros Mancuso (E).

Incidencia en el segundo tiempo: 20m Gian Nardelli (T) expulsado por doble amonestación.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Martín Ortega por Aguirre (T), Tomás Galván por Sánchez Miño (T), Gastón Benedetti por Meza (E), Edwin Cetre por Altamirano (E); 17m Blas Armoa por Medina (T), Juan Esquivel por Forclaz (T), Gonzalo Maroni por Londoño (T), Fernando Zuqui por Sosa (E), Ezequiel Naya por Méndez (E); 35m Franco Zapiola por Correa (E).

ca/hb