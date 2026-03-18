Se conoce como "One club man" a aquellos jugadores de fútbol que solo lucieron una camiseta a lo largo de su carrera profesional en clubes.

Una especie en peligro de extinción, no solo en el fútbol local, sino también en Europa, con algunas pocas excepciones contemporáneas. Imperdible Top 10 en Cueste lo que Cueste.

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​Perfil.com activa su primer programa de streaming en YouTube con un ciclo deportivo diario conducido por Román Iucht junto al doctor Juan Manuel Herbella, los periodistas Marcelo Mármol de Moura y Lucas Buceta.

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Polémica Finalissima: el partido que ningún protagonista quería jugar

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