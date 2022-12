Del deporte al arte: la incursión de Pelé en el mundo del cine y la música

Tras una larga lucha contra el cáncer de colon, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, murió a los 82 años. El astro del fútbol marcó la historia con sus habilidades en la cancha. Sin embargo, su paso por las pantallas no se limitó a los partidos que disputó, sino que también estuvo marcado por la actuación. El brasileño no solo amaba el deporte, sino que tenía una veta artística que reflejó al participar, producir y escribir varias películas, así como al incursionar en el mundo de la música.

Murió Pelé, la primera leyenda del fútbol mundial

Su primera actuación frente a las cámaras fue en la telenovela brasileña de ficción "Os Estranhos" (1969) donde interpretaba a Plínio Pompeu. "Plínio Pompeu es un escritor que un día se enfrenta a seres extraterrestres de Gamma Y-12, un planeta fuera del sistema solar donde reina la paz absoluta. Están en la Tierra para ayudar a los humanos a resolver sus problemas", describe la sinopsis. Con un total de 144 capítulos, estuvo al aire desde el 24 de marzo hasta el 2 de agosto de 1969.

Pelé en la película "O Barão Otelo no Barato dos Bilhões".

Le siguió la comedia "O Barão Otelo no barato dos bilhões" (1971), donde se interpretó a sí mismo como el "Dr. Arantes". Al año siguiente actuó en el drama racista "A marcha" (1972), basada en la novela de Afonso Schmidt. En el filme, Pelé tomó el papel protagónico de Chico Bondale, un esclavo que intenta recuperar su libertad en 1887.

Con el policial "Os Trombadinhas" (1979), "o Rei" debutó como guionista y productor. Además, volvió a protagonizar un largometraje, nuevamente actuando como sí mismo. La cinta sigue la historia del doctor Frederico, un exitoso hombre de negocios que intenta revertir la situación de los menores carteristas en San Pablo. Para cumplir su misión, decide buscar la ayuda de Pelé.

En el filme "A marcha" (1972) tomó el papel protagónico de Chico Bondale.

En 1983, protagonizó el telefilme estadounidense "A Minor Miracle", donde su personaje volvió a ser él mismo. También actuó en la película "Pedro Mico" (1985), interpretando al protagonista que da nombre a la cinta. Sumado a esto, interpretó a "Santos", uno de los protagonistas del largometraje estadounidense "Hotshot" (1986). Su último papel ficcional fue como "Nascimiento" en la comedia "Os Trapalhões e o Rei do Futebol" (1986), para la cual además escribió el guion.

En "Pedro Mico" (1985) interpretó el papel que le da nombre a la película.

Además de actuar en películas y series, el astro brasileño participó en documentales. El primero fue "O rei Pelé" (1962), realizado por el argentino Carlos Hugo Christensen. Pasarían casi 60 años para que vuelva a aparecer en un documental. En 2021, formó parte de "Pelé", de los directores ingleses Ben Nicholas y David Tryhorn. Asimismo, su historia inspiró la película biográfica "Pelé, el nacimiento de una leyenda" (2016), llevada a la pantalla por Jeff y Michael Zimbalist.

"Victory": su actuación en Hollywood junto a Sylvester Stallone y Osvaldo Ardiles

Su papel más reconocido fue en la película "Victory".

Más allá de sus numerosos papeles, la película de mayor renombre para la que actuó fue "Victory" (1981), dirigida por John Huston. La historia está inspirada en el Partido de la Muerte que tuvo lugar en 1942, donde un grupo de prisioneros en un campo de concentración jugaron un partido contra soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

"Segunda Guerra Mundial, año 1943. El comandante del campo de concentración de Gensdorff (Max von Sydow), que antes de la guerra había formado parte de la selección alemana de fútbol, se interesa por un grupo de prisioneros que practica este deporte. Se le ocurre entonces la idea de organizar un partido en el que se enfrenten una selección alemana y una selección formada por prisioneros de guerra. Aunque al principio los aliados rechazan la propuesta, al final aceptan el desafío", describe la sinopsis.

En este caso, Pelé interpretó a Luis Fernández, un jugador que destaca sobre el resto por sus habilidades con la pelota. Junto a él actuaron Sylvester Stallone y Michael Caine. Además, también participaron otros futbolistas reconocidos como el inglés Bobby Moore, el argentino Osvaldo Ardiles, el polaco Kazimierz Deyna y el belga Paul van Himst.

Su pasión por la música

Además de actuar, el futbolista también se dedicó a la música.

La veta artística del futbolista no se limita a la actuación. Pelé también incursionó en el mundo de la música. En ese sentido, en 1969 debutó como compositor y cantante junto a Elis Regina, quien luego se convertiría en una leyenda de Brasil. El disco, bajo el sello Philips, llevó el nombre de "Tabelinha" y contiene los dos temas escritos por "o Rei": "Vexamão" y "Perdão, Não Tem".

Al año siguiente, en 1970, compuso la samba "Pior É Não Ter Por Quem Chorar", interpretada por Moacyr Franco y Wilson Simonal, la cual fue incluida en el álbum "Moacyr Franco Show". Siete años después, produjo un álbum (Pelé, 1977) junto a Sergio Mendes bajo la disquera Atlantic, donde fue el cantante de las pistas "Meu Mundo É uma Bola" y "Cidade Grande".

En el 2006 lanzó otro disco bajo el sello EMI titulado "Pelegina", una mezcla de samba, swing y bossa nova. La obra cuenta con doce canciones cantadas y compuestas por él. Además, incluye un dúo con Gilberto Gil y otro con el rapero Rappin Hood.

