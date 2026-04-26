Playoff: Independiente, Racing y San Lorenzo, tres grandes en riesgo

El fútbol argentino, en su laberíntica y siempre cuestionada organización, se prepara para un cierre de Torneo Apertura que promete taquicardia y, posiblemente, una frustración precoz para algún grande. Con Boca y River mirando la escena desde la comodidad de una clasificación ya confirmada (y con el equipo de Claudio Úbeda ya dentro de los primeros cuatro de forma asegurada), el foco del morbo se traslada a la lucha por los últimos boletos a los playoffs, que tiene en vilo a los hinchas de Racing, San Lorenzo e Independiente.

Tras un inicio fallido con tres derrotas consecutivas, una recuperación que lo llevó a estar diez partidos sin perder, el equipo de Gustavo Costas entró en un espiral de autodestrucción desde que Maravilla Martínez picó –y erró– el penal en el clásico de Avellaneda. Aquella derrota ante Independiente por el gol de Ávalos no fue un tropezón, sino el inicio de una hemorragia que el técnico y los jugadores aún no pueden cauterizar.

El empate 1-1 ante Barracas Central —un equipo que siempre genera suspicacias por su cercanía al poder de la AFA— y los silbidos a la dirigencia en el Cilindro dejaron a Racing con 20 puntos y el respirador artificial conectado.

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Racing no solo debe ganarle (¿y golear?) a Huracán, sino rezar por una combinación de resultados ajenos.

Y mientras Racing agoniza, en la otra zona, Independiente y San Lorenzo se preparan para un choque que ya tiene un largo historial de morbo. Se enfrentarán en el Pedro Bidegain, escenario de un partido histórico, cuando el Rojo ganó su último título hace 24 años, en el Apertura 2002.

El clásico también tiene otro episodio histórico: Independiente se fue a la B, en 2013, justo contra San Lorenzo.

El Independiente de Gustavo Quinteros, a diferencia de su histórico rival, revivió tras el clásico, pero perdió 2-0 esta fecha en el Bajo Flores ante Deportivo Riestra, que hacía 15 partidos que no ganaba.

Por el contrario, el Ciclón parece haber encontrado petróleo en tierras ajenas. El triunfo ante Platense en Vicente López le permitió escalar a los 22 puntos, ubicándose séptimo y dependiendo de sí mismo.

El equipo de Gustavo Álvarez sabe que un empate podría garantizarle el acceso a los playoffs, mientras que para los dirigidos por Quinteros, la victoria es la única forma de purgar el pecado cometido en el Bajo Flores. Después, en los duelos de eliminación directa, el torneo toma un formato indescifrable.