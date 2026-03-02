River se prepara para presentar a Eduardo Coudet como su nuevo entrenador, el primer candidato a la sucesión tras la salida de Marcelo Gallardo.

Coudet se presenta como una opción lógica, dentro de lo que hay para elegir, con un camino que se presume sin tantas espinas, con mucho para ganar.

Así sería el nuevo cuerpo técnico de River: Coudet llegaría con un viejo conocido de la "era Gallardo"

El desafío de reemplazar a Gallardo es grande, pero también una oportunidad para intentar levantar un mal rendimiento general del equipo, que no logró levantar la vara.

El manejo del plantel y la recomposición de la relación entre los jugadores y el público se presentan como aspectos inmediatos a atender. Se espera la resolución para los próximos días.

NZ