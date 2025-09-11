Quién es Brooks Nader, la supermodelo que estaría saliendo con el tenista Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz, reciente campeón del US Open y actual número uno del ranking ATP, no solo es el centro de atención en el mundo del deporte, sino también para la prensa del corazón. Esta semana fue vinculado con la supermodelo estadounidense Brooks Nader, una figura conocida en los ámbitos más exclusivos.

Desde su ascenso en el tenis y con el crecimiento de su popularidad, comenzaron a circular rumores sobre posibles vínculos sentimentales con varias celebridades. Entre los nombres mencionados se encuentran las cantantes Ana Mena y Aitana, la influencer Melodie Peñalver y la tenista británica Emma Raducanu.

El plan de Marcelo Gallardo para la visita de River Plate a Estudiantes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, en esta ocasión todo apunta a que fue la modelo estadounidense quien logró captar su atención. La propia hermana dejó entrever públicamente lo que podría convertirse en una relación entre su familiar directo y uno de los atletas con mayor proyección a nivel mundial.

Modelo, empresaria y “southern belle”

Nader, de ascendencia libanesa, nació hace 28 años en Baton Rouge, en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales y desarrolló una carrera pública variada.

A sus 19 años se mudó a Nueva York, donde logró reconocimiento en la industria, con apariciones frecuentes en revistas y programas de televisión. En “La Gran Manzana”, se destacó como participante en el programa Dancing with the Stars, mientras que actualmente tiene su propio reality Love Thy Nader, en el que muestra su día a día junto a su hermana.

La supermodelo estuvo presente en la final de este domingo del US Open entre Alcaraz y Jannik Sinner

Su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés para los medios de comunicación de los Estados Unidos. A los 22 años se casó con Billy Haire, un reconocido publicista, con quien vivió en Nueva York hasta mayo de 2024, cuando ambos anunciaron públicamente su separación.

Luego de su ruptura, Nader fue vinculada con el príncipe Constantino de Grecia, con quien se la vio en varias ocasiones recorriendo la Gran Manzana. La modelo también mantuvo una relación breve con el coreógrafo ruso Gleb Savchenki, a quien conoció en un popular programa de televisión.

Más allá de su vida amorosa, la estadounidense demostró ser una mujer de negocios. Lanzó una línea de joyería en colaboración con la marca Electric Picks e incursionó en el mundo del diseño de interiores y la decoración con su propia marca, Home by BN.