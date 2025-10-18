Racing en modo alternativo le ganó a Aldosivi y sumó entusiasmo para el viaje por la Copa

El Cilindro de Avellaneda se encendió. Racing, con la cabeza puesta en la semifinal de la Libertadores que disputará el miércoles ante Flamengo en Brasil, le ganó 1-0 a Aldosivi, que lucha por mantenerse en Primera.

Desde el comienzo, el partido tuvo el ritmo de quien se mide. Racing, con un equipo alternativo dispuesto por Gustavo Costas, buscó no desgastarse más de la cuenta. Afuera quedaron piezas clave como Roger Martínez, Almendra y Gabriel Rojas, todos reservados para el duelo copero ante Flamengo. En su lugar, aparecieron chicos del club y nombres que habitualmente esperan en el banco.

Desde el arranque, en los dos equipos asomaron intenciones bien distintas: Racing propuso adueñarse del dominio territorial, mientras que Aldosivi intentó aguantar para sorprender de contragolpe. Pero rápidamente el partido se inclinó hacia el equipo de Gustavo Costas.

Hasta que llegó el golazo de penal. Tuvo que intervenir el VAR tras una jugada en la que Fernando Román rechazó la pelota con el brazo dentro del área y el árbitro Sebastián Zunino lo sancionó.

Se hizo cargo Luciano Vietto: casi con displicencia picó la pelota, que hizo una parábola perfecta para entrar a centímetros del travesaño del arco de Carranza. Fue un premio para La Academia, luego de insistir en el área rival.

El cierre del primer tiempo estuvo marcado por jugadas duras, tarjetas amarillas (Fernando Román, Federico Gino) y reclamos del lado de Aldosivi que protestaba por otras posibles infracciones no sancionadas.

En el segundo tiempo Aldosivi salió más decidido, con la necesidad de buscar el empate. Racing, en cambio, pareció adoptar una postura más conservadora: mantener posesión, cuidar el resultado y apostar al desgaste del rival. El Tiburón intentó con centros desde las bandas, pero topó con una línea defensiva firme y un arquero Cambeses que respondió con seguridad.

Con el correr de los minutos, Aldosivi se lanzó con más fuerza, pero sin claridad suficiente para vulnerar la última zona local. Racing buscó el segundo tanto para matar el partido, aunque sin demasiadas ocasiones claras.

El nerviosismo creció cuando los minutos finales se acercaban y Aldosivi apostaba por centros al área, faltas ofensivas y algún que otro remate desde afuera que no pasaba. Racing resistió.

Racing cuidó la ventaja hasta el pitazo final, como quien resguarda un tesoro. Aunque el partido no fue brillante, fue justamente el resultado que necesitaba para ganar confianza antes de la batalla mayor.

Para Racing, este triunfo suma más que puntos: es un alivio anímico, una dosis de autoestima para encarar los compromisos por la Copa Libertadores. Para Aldosivi queda la sensación de que no pudo obtener algo más ante un rival que incomoda.

Contrato con Nike

Racing y Nike firmaron un contrato como sponsor técnico que comenzará en 2026. El vínculo, que tendrá una duración inicial de tres años con la intención de prolongarse en el futuro, representa un incremento económico importante para el club. Además, asegura una mayor disponibilidad de indumentaria oficial para la venta, ampliando los canales de distribución a todos los shoppings del país y sumando puntos de venta propios.

El acuerdo busca mejorar la indumentaria oficial y fortalecer la imagen del club, mediante un vínculo pensado para perdurar y generar beneficios tanto para la institución como para sus seguidores.

Como parte de la alianza, dos diseñadores europeos trabajan en colecciones exclusivas, garantizando que cada línea mantenga la identidad del club y se adapte a estándares internacionales. La calidad de la indumentaria será equivalente a la de clubes como Barcelona, Inter de Milán y Chelsea.