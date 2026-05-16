River y Rosario Central, final anticipada y con la “guardia alta” por el arbitraje

Con el morbo por saber cómo dirigirá el árbitro Nicolás Ramírez, luego de lo que fueron los cuartos entre Central y Racing, las quejas de Milito y la defensa de Di María, River recibirá hoy a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

River llega a este crucial encuentro luego de pasar de manera milagrosa a San Lorenzo y de ganarle cómodamente a Gimnasia y Esgrima La Plata, al que derrotó con un cómodo 2-0 con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al ganarle a Racing por 2-1 en el Gigante de Arroyito. El Canalla se vio beneficiado por una injusta roja directa que el árbitro Darío Herrera le sacó a Adrián “Maravilla” Martínez y otra a Marco Di Césare.

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La actuación del árbitro fue tan alevosa que incluso el presidente de Racing, Diego Milito, salió a hablar y expresó que se sintió robado. En ese mismo sentido, el presidente de River, Stefano Di Carlo, lanzó una advertencia ayer: “Va a haber 15 millones de hinchas con la guardia alta”.