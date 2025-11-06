jueves 06 de noviembre de 2025
Cómo se prepara y qué piensa un futbolista antes de jugar el Superclásico

Se acerca una nueva edición del Superclásico y en Cueste lo que Cueste se puso el foco sobre la preparación de los futbolistas en los días previos a jugar el partido con el que todos sueñan.

Superclásico entre Boca y River
Juan Manuel Herbella
Todo el mundo espera los clásicos como el que Boca y River disputarán el próximo domingo, pero solo unos pocos tienen la chance de jugarlos. Aquellos futbolistas que salen a la cancha realizan una preparación especial que involucra todo tipo de factores.

Los tiempos cambian y afectan a la formación de los jugadores para esta clase de partidos, aunque la exigencia es siempre máxima y se hace sentir en los días previos.

Nicolás Ramírez será el árbitro del superclásico entre Boca y River en La Bombonera

La historia familiar es un atenuante muy importante en el análisis, y condiciona a los jugadores con vínculos en los clubes a la hora de participar en estos duelos. Esta situación genera emociones que desafían al profesionalismo.

¿Cómo se prepara un futbolista antes de jugar un clásico?, ¿En qué piensa? Juan Manuel Herbella contesta a la pregunta en base a su experiencia y especialización, en imperdible columna para Cueste lo que Cueste.

