Superclásico en el Bernabéu: crónica técnica de la histórica final de Copa Libertadores 2018

La reprogramación de la final al Estadio Santiago Bernabéu alteró el escenario logístico, pero no la tensión competitiva. El encuentro inició con un Boca Juniors replegado, apostando a las transiciones rápidas aprovechando la potencia de Darío Benedetto y la verticalidad de Sebastián Villa por banda.

River Plate intentó monopolizar la posesión desde el primer minuto, aunque careció de profundidad inicial. La ausencia de Rafael Borré obligó a Lucas Pratto a fijar a los centrales Izquierdoz y Magallán, mientras que Gonzalo Martínez buscaba espacios interiores para habilitar a los laterales.

El primer hito táctico ocurrió a los 44 minutos del primer tiempo. Nahitan Nández asistió con precisión a Benedetto tras un contragolpe quirúrgico. El delantero eludió a Jonatan Maidana y definió con frialdad ante Franco Armani, estableciendo la ventaja parcial para el conjunto xeneize.

Durante el complemento, el cuerpo técnico de River, liderado por Matías Biscay ante la suspensión de Marcelo Gallardo, modificó el esquema. El ingreso de Juan Fernando Quintero por Leonardo Ponzio otorgó mayor fluidez al traslado del balón y rompió el bloque defensivo de los de la Ribera.

La igualdad llegó a través de una asociación colectiva de alto vuelo. Tras una serie de pases precisos entre Ignacio Fernández y Gonzalo Montiel, Lucas Pratto recibió el centro atrás para definir con el arco vacío. Este movimiento desarticuló la marca escalonada que proponía Guillermo Barros Schelotto.

Impacto de los cambios y el desarrollo del tiempo suplementario en Madrid

El desgaste físico fue determinante en la prórroga. La expulsión de Wilmar Barrios al inicio del tiempo suplementario obligó a Boca a retroceder metros y sacrificar su capacidad de presión en el mediocampo, dejando el control absoluto del ritmo de juego en los pies de los volantes millonarios.

Juan Fernando Quintero sentenció el quiebre del partido con un remate de media distancia que impactó en el travesaño antes de ingresar. El colombiano, libre de marcas directas, aprovechó el espacio cedido por la inferioridad numérica rival para ejecutar una de las piezas técnicas más destacadas.

Boca Juniors, con más ímpetu que orden, buscó el empate incluso con el arquero Esteban Andrada en el área contraria. Un remate al palo de Leonardo Jara fue la última resistencia antes del contragolpe final de Gonzalo Martínez, quien recorrió el campo solo para sellar el 3-1 definitivo.

"En Madrid se vio un equipo que supo sufrir y reponerse desde el juego", sostiene Diego Borinsky en su libro Gallardo Monumental. La capacidad de lectura del cuerpo técnico para detectar las falencias físicas de Boca en el epílogo fue la clave que inclinó la balanza en territorio europeo.

La solvencia defensiva de Javier Pinola y Jonatan Maidana permitió a River sostener los ataques aéreos desesperados de Boca. Los centrales neutralizaron los envíos dirigidos a Ramón Ábila, quien ingresó para buscar el juego directo pero no logró conectar con comodidad en el área rival.

Por su parte, Boca dependió excesivamente de las individualidades de Pavón y la garra de Nández

El análisis posicional revela que River completó un 82% de pases efectivos, dominando la zona central. Por su parte, Boca dependió excesivamente de las individualidades de Pavón y la garra de Nández, perdiendo el control del eje medio ante la movilidad de Exequiel Palacios e Ignacio Fernández.

Historiadores como Luciano Wernicke en sus crónicas sobre el certamen continental destacan que esta final rompió todos los paradigmas de localía. El césped del Bernabéu permitió una dinámica de balón más veloz, favoreciendo técnicamente a los futbolistas de mejor pie del equipo de Núñez.

La gestión de los cambios fue la gran diferencia estratégica. Mientras Quintero y Mayada revitalizaron el esquema de River, las salidas por lesión en Boca mermaron su estructura defensiva. La entrada de Fernando Gago no pudo compensar la falta de un hombre tras la roja sufrida por el volante central.

El despliegue de Milton Casco por izquierda fue fundamental para anular el circuito ofensivo de Buffarini y Villa. El lateral riverplatense equilibró la defensa y se proyectó con criterio, permitiendo que el equipo mantuviera la amplitud necesaria para desgastar la línea de cuatro xeneize.

La final de 2018 quedó registrada como un duelo de resistencia y precisión técnica. River Plate ejecutó su plan de juego con paciencia, logrando vulnerar un sistema defensivo que, hasta la expulsión de Barrios, parecía inquebrantable en el contexto de la máxima tensión deportiva global.