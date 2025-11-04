Un exentrenador del francés Antoine Griezmann se enfrenta a ocho años de cárcel por cargos de abuso sexual infantil

La Justicia de Francia solicitó este martes una pena de ocho años de prisión para Eric Olhats, exentrenador del futbolista Antoine Griezmann, por cargos de abuso sexual infantil. Seis hombres lo acusan de cometer los presuntos delitos contra menores de 15 años entre 1997 y 2002, y entre 2021 y 2022 en el club Aviron Bayonnais Football Club.

El exojeador de la Real Sociedad, de 62 años, negó ante el tribunal penal de Bayona, en el sur de Francia, los cargos de corrupción de menores y posesión de material de abuso sexual infantil. "No han contado la verdad tal como sucedió", afirmó Olhats tras escuchar los hechos presentados ante el tribunal y algunos de los testimonios de los demandantes.

Olhats "se fue ganando gradualmente el control, volviéndose omnipresente en la vida de estos adolescentes", argumentó Caroline Parizel, de la fiscalía. También se le solicitó una orden de tratamiento obligatorio y la prohibición de entrar en instalaciones deportivas, contactar con las presuntas víctimas o participar en actividades con menores.

Los hombres que acusaron a Olhats describieron cómo les tocaba las piernas o la espalda durante viajes en auto, los obligaba a masturbarse y les enviaba mensajes inapropiados durante su etapa como entrenador. Sus abogados criticaron la “negación obstinada" del exentrenador y su negativa a disculparse por sus actos.

Olhats es conocido principalmente por haber descubierto a Griezmann y por haber sido su asesor deportivo hasta 2017. La actual estrella del Atlético de Madrid no figura entre los demandantes y declaró a los investigadores que no experimentó ni presenció ningún crimen de ese tipo.

El exentrenador ya había recibido una condena de un año de prisión condicional en 1991 por actos de abuso sexual contra un menor cometidos en el oeste de Francia.

El caso se suma a otros entrenadores que enfrentaron cargos de prisión por abuso sexual: Graham Rix, un exfutbolista de Inglaterra y entrenador juvenil en el fútbol ingles. En marzo de 1999 fue condenado a 12 meses de cárcel por abusar sexualmente a una menor y, tras su sentencia, fue prohibido trabajar con jovenes menores de 16 años.

