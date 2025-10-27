Una liga europea investiga a 152 árbitros por apostar en miles de partidos

La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció este lunes una importante investigación a 152 árbitros principales y 15 colegiados asistentes de primer nivel por haber apostado en miles de partidos de ligas nacionales y extranjeras. El presidente, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, prometió sanciones inminentes y apropiadas.

El patrón de la TFF reconoció que el “fútbol turco necesita un cambio” y que está dispuesto a “limpiar el fútbol de todo rastro de corrupción”. “Se reveló que 371 tienen cuentas de apuestas y 152 apuestan de forma activa en una o más de las seis casas de apuestas”, indicó Haciosmanloglu.

De estos, siete eran de primer nivel, 15 asistentes de la elite, 36 de los principales torneos del ascenso y 94 asistentes de esta misma categoría. Diez de los árbitros acusados habrían realizado más de 10.000 apuestas, y uno entre ellos apostó en 18.227 ocasiones, según la TFF.

La investigación también demostró que 42 jueces apostaron cada uno en más de 1.000 partidos de fútbol. El propio presidente de la federación detalló que 22 de los 371 árbitros trabajan a nivel nacional, pero no precisó sus identidades ni indicó si algunos eran sospechosos de haber apostado en partidos que ellos mismos dirigieron.

"A partir de hoy, nuestra comisión disciplinaria iniciará los procedimientos necesarios, emitirá las remisiones en un futuro próximo e impondrá las sanciones apropiadas", declaró Haciosmanoglu este lunes.

Frente a las acusaciones de parcialidad a las que se enfrentan a menudo los árbitros turcos, la TFF delegó en la primavera boreal de 2024 el VAR de varios encuentros de la Super Liga turca a árbitros extranjeros. En febrero, un extranjero arbitró el intenso clásico de Estambul, entre Galatasaray y Fenerbahçe.

La postura de la UEFA y los clubes

Si bien el máximo ente de Europa todavía no emitió un comunicado al respecto, reportes locales indican que la UEFA estaría investigando el caso y que en los próximos días compartiría todos los nombres (o algunos) de los jueces implicados.

Por otra parte, algunos clubes de las ligas turcas sacaron comunicados repudiando algunas actuaciones arbitrales. Si en algún partido se sintieron perjudicados y ahora sale a la luz este escándalo, buscarán que les devuelvan los puntos o que al menos haya una compensación por lo ocurrido dentro del campo de juego.

