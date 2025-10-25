Allanaron a Catalina Gorostidi por promocionar apuestas ilegales

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo del fiscal Juan Rozas, allanó el domicilio de Catalina Goristidi, participante del reality Gran Hermano, y fue imputada por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la investigación, la exhermanita promocionó y promovió al menos seis plataformas de juegos de azar ilegales, que operan sin controles ni autorización, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios en dinero. Según la causa, Gorostidi se habría valido de su condición de “influencer” y del alcance masivo de sus redes sociales para captar apostadores y dirigirlos a distintos casinos virtuales ilegales. Además, habría incentivado a sus seguidores a registrarse y apostar en esas plataformas, incluso a menores de edad, configurándose, a criterio de la fiscalía, un sistema organizado de captación de apostadores, conducta prohibida por la normativa penal vigente.

El caso surgió a raíz de una denuncia de Lotería de la Ciudad (Lotba), en la que ahora imputada había sido notificada e indagada por la fiscalía en mayo de este año. Es decir, continuó con su actividad sin acatar la solicitud de la Justicia. En este sentido, y al seguir promocionando estos sitios ilegales, el fiscal Rozas solicitó el allanamiento de su domicilio, que fue otorgado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1.

Gorostidi está acusada de infringir el artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que establece penas de tres (3) a seis (6) años de prisión para quienes organicen, administren o exploten sistemas de juegos de azar –físicos o virtuales– sin la autorización correspondiente.

Un procedimiento similar había ocurrido la semana pasada con su pareja, el también ex Gran Hermano e influencer Joel Ojeda (ver más adelante).

En el allanamiento, que fue realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (CIJ), agentes de la Policía de la Ciudad e inspectores de la Lotería porteña secuestraron dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones relacionadas con apuestas, casinos y movimiento de dinero.

En los últimos meses, Lotería de la Ciudad junto a la fiscalía han mantenido un trabajo coordinado para combatir el juego ilegal y proteger a quienes están más expuestos a sus riesgos, especialmente a los menores de edad que pueden acceder a estas plataformas sin ningún tipo de control.

Joel, también. El exparticipante de Gran Hermano Joel Ojeda está bajo investigación por promocionar apuestas ilegales en redes sociales, pese a haber sido notificado previamente por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires sobre la ilegalidad de estas plataformas.

La causa, que alerta sobre el acceso de menores de edad a estos juegos, se enmarca en una serie de procedimientos realizados por la Policía Judicial (CIJ), la DDI de San Miguel y personal de Lotería, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (Ufeic) de San Isidro.

El operativo más reciente tuvo lugar el jueves 16 de octubre en la vivienda de la madre de Ojeda, ubicada en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel. Según relató el exparticipante, el allanamiento fue sorpresivo: “Esto fue a las 6.30 de la mañana y me desperté por los ruidos que escuché. Y siento que hubo una jugada mediática porque esto de pedirme que yo ponga las manos atrás...”, aseguró en diálogo con el programa LAM de América TV.