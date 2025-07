Vuelta casi perfecta: Di María hizo un gol, pero Godoy Cruz le empató a Central sobre la hora

A los 32 minutos y 57 segundos del segundo tiempo, en la primera fecha del Torneo Clausura contra Godoy Cruz. Ese fue el instante preciso en que Ángel Di María volvió a marcar un gol para Rosario Central y festejar con el símbolo del corazón –una marca registrada de su época y de la Scaloneta campeona de América y del mundo– en el Gigante de Arroyito. Era la imagen perfecta, luego de otras imágenes perfectas que se habían dado en la previa, cuando Angelito recibió una plaqueta y se emocionó con la ovación de la gente. Sin embargo, sobre la hora, a los cinco minutos del tiempo adicionado, Godoy Cruz empató y dejó al pueblo canalla con un sinsabor.

Aunque tuvo dos regresos estelares –además de Di María volvió Alejo Veliz–, el equipo de Ariel Holan no tuvo ni el juego ni la contundencia del torneo pasado, cuando arrolló a casi todos en su casa y en la zona. De hecho, había ganado todos sus partidos de local en esa fase, luego venció a Estudiantes y más tarde quedó afuera contra Huracán.

Ahora, la realidad es otra. Parece mejor, porque Di María eleva a otra dimensión a este equipo, aunque ayer no logró concretarse por poco. Una barrida de Vicente Poggi sobre el final marcó una igualdad que Di María, en ese momento en el banco de suplentes, lamentó como todo el estadio. Cuando el uruguayo tocó la pelota a la red luego del centro de Facundo Altamira desde el vértice izquierdo del área, Angelito se tapó la cara con su remera.

Antes de eso, el arquero Franco Petroli había mantenido en partido al Tomba, con buenas respuestas ante cada ataque rosarino. Di María tuvo una clara en el primer tiempo, con un rebote que le quedó sobre la izquierda del área de los mendocinos: remató ante el achique de Petroli, pero el ex-River evitó el 1-0.

En el complemento, los de Holan apretaron el acelerador y, a los 30 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó un penal que hizo estallar a todo Godoy Cruz. En un tiro de esquina del colombiano Jaminton Campaz, Véliz se tiró ante el mínimo contacto con Daniel Barrea. No era penal, ni siquiera un penal de VAR, pero el juez principal marcó la falta que Di María transformó en gol con un exquisito remate al palo izquierdo.

Era un regreso soñado. Pero en el final, además del gol del empate, llegó la salida forzada del campeón del mundo: se retiró lesionado en camilla y le pusieron hielo en el tobillo. Todo indicaría que fue una molestia del partido y que no le impediría estar ante Lanús.

“Estoy contento, esto es lo más lindo”

Después del empate contra Godoy Cruz, Di María habló sobre el partido, el fútbol argentino y cómo se siente en este regreso al club de sus amores, 18 años después de su salida. “Hicimos un buen partido, tuvimos muchas posibilidades en el primer tiempo con la pelota parada. Al final pudimos convertir, pero no lo pudimos aguantar”. Y resumió con sinceridad el sentimiento que le generó el empate de Poggi: “Fue un garrón, faltaba poquito y nos empataron”.

Y agregó, con respecto al contorno, la cantidad de hinchas y la ovación que recibió. “Esto es lo más lindo. Queríamos darle una alegría a la gente, arrancar bien el campeonato, el semestre, pero no se pudo. No perdimos, sumamos, hay que pensar en lo que viene. Estoy contento, tranquilo. Lo que no me gusta mucho es hablar, esto es mucho más lindo, más tranquilo. Lamentablemente no pudimos ganar, era lo que quería, arrancar con el pie derecho. Hay que estar tranquilos y pensar en lo que viene”.