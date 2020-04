Los 5 efectos que el coronavirus tendrá en las economías de América Latina

Recesión mundial: "Lo que podemos ver hasta ahora es que obviamente hay una caída muy fuerte de la actividad, el mundo entrará en recesión. En cuanto a Latinoamérica en particular, todos van a sufrir las mismas consecuencias, pero los países con más vulnerabilidad como los nuestros sufrirán recesiones mayores, inflaciones mayores, caída de trabajo más grande, y demás. Los que vamos a ver va a ser diferencias en la profundidad de los efectos, pero los efectos les van a llegar a todos", opinó el analista financiera Christian Buteler.

En esa línea, el economista gerente de Balanz, Juan Surraco, que por más que no se imponga cuarentena obligatoria, los países enfrenan menor actividad económica por menor demanda mundial y local. En el caso de aislamientos obligados, el parate económico es más fuerte. Menor actividad económica significa riesgos en cadena para el funcionamiento de la económica: caída de exportaciones, caída de ventas, empresas en riesgo, trabajos en riesgo, caída de consumo, caída de recaudación fiscal. Los gobiernos deben afrontar desafíos relacionados a mejorar el gasto en salud y en morigerar el impacto económico en un contexto de caída de la recaudación y con menor posibilidad de obtener financiamiento. En América Latina, el impacto sobre las personas en situación de informalidad puede ser grave ya que muchas de las medidas de apoyo estatal se canalizan por mecanismos formales (bancos, empleadores, prestadores de salud, etc)".