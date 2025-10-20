A cuánto cerró el dólar blue hoy, 20 de octubre de 2025

El mercado cambiario argentino en su segmento informal experimentó una nueva alza en la jornada de hoy. El dólar blue hoy, cerró en $1.505 para la venta, incrementando su valor respecto al cierre anterior. Esta suba refleja la persistente búsqueda de activos de refugio por parte de los ahorristas en un contexto de incertidumbre económica.

A cuánto cerró el dólar blue hoy este 20 de octubre de 2025 Cerró a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. Tuvo un incremento en la cotización, ampliando la brecha cambiaria. Es la cotización del dólar en el mercado paralelo, sin intervención oficial.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Tipo de cambio regulado por el BCRA, operado en bancos y casas de cambio.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 20 de octubre

A cuánto cerró el dólar MEP: a $1.539,80 para la compra y $1.543,10 para la venta.Se obtiene mediante la compra y venta de bonos en el mercado local.

El dólar contado con liquidación cerró a $1.555,60 para la compra y $1.556,70 para la venta. Permite girar dólares al exterior a través de la compra y venta de acciones/bonos.

A cuánto cotiza el dólar cripto. Cotiza a $1.444,42 para la compra y $1.534,79 para la venta.

Dólar que se opera con stablecoins (USDT, USDC, etc.) en exchanges.

El dólar tarjeta cerró a $1.930,50 para la venta. Dólar para gastos con tarjeta en el exterior, incluye impuestos (30% PAIS, 45% y 25% percepciones).

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, En la jornada de este lunes 20 de octubre se ubicas en 1.089 puntos básicos.