A cuánto cerró el dólar blue hoy, 24 de octubre de 2025

El mercado cambiario argentino en su segmento informal continúa en alza en la jornada de hoy. El dólar blue hoy viernes 24 de octubre, cerró en $1.525, 00 para la venta, incrementando su valor respecto al cierre anterior. Esta suba refleja la persistente búsqueda de activos de refugio por parte de los ahorristas en un contexto de incertidumbre económica.

A cuánto cotiza el dólar Blue este viernes 24 de octubre de 2025

Cerró a $1505,00 para la compra y $1525 para la venta. El dólar "blue" es el tipo de cambio paralelo, ilegal y sin regulación.

A cuánto cotiza el dólar Oficial este viernes 24 de octubre del 2025

Cerró a $1.465,00 para la compra y $1.515,00 para la venta (BNA). Es el tipo de cambio con control estatal, solo para operaciones específicas.

El Gobierno aprobó un préstamo del BID por 500 millones de dólares para fortalecer el PAMI

A cuánto cotiza el dólar MEP

Cerró en torno a $1.547, 60 para la compra y $1.550, 60 para la venta. El Dólar MEP surge de la compra-venta de bonos en el mercado local.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 24 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

Cerró en torno a $1.562,80 para la compra y $1.564,20 para la venta. Se utiliza para sacar divisas del país mediante la compra-venta de bonos.

A cuánto cotiza el dólar cripto

El USDT, una stablecoin, cotiza cerca de $1.557,47 para la compra y a 1,576,73 para la venta. Dólar Cripto es el valor de las stablecoins atadas al dólar.

Cuánto cobra un jubilado en noviembre 2025: aumento, bono y fechas de pago ANSES

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

Cerró a $1.969,50 para la venta (BNA). Es el dólar oficial con Impuesto PAIS y percepción de Ganancias/BBPP.

A cuánto cotiza el euro oficial

Según la pizarra del BNA, el euro oficial cerró este viernes 24 de octubre en el mercado formal en para la compra $1.680,00 y $1.780.00 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue

En el mercado informal, el euro blue hoy cerró este viernes en $1.734,32 para la compra y $1.735,20 para la venta. El euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado "mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

Nuevo beneficio de PAMI: cómo pedir el subsidio para contratar un cuidador domiciliario

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este vienes 24 de octubre dicho índice ubicó al riesgo país en 1.081 puntos básicos.