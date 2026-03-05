A cuánto cerró el dólar Blue hoy, jueves 5 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.375 para la compra y $1.395 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy jueves 5 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 5 de marzo cerró 1.375 para la compra y $1.425,00 para la venta.

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, jueves 5 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy jueves 5 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.431 para la compra y $1.432,20 para la venta.

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (DCL) cerró a $1.472,10 para la compra y $1.472,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 5 de marzo en $1.468,30 para la compra y $1.468,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 5 de marzo a $1.852,50 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 546 puntos básicos este jueves 5 de marzo.