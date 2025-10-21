A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 21 de octubre de 2025

El mercado cambiario argentino en su segmento informal experimentó una nueva alza en la jornada de hoy. El dólar blue hoy, cerró en $1.545 para la venta, incrementando su valor respecto al cierre anterior. Esta suba refleja la persistente búsqueda de activos de refugio por parte de los ahorristas en un contexto de incertidumbre económica.

¿A cuánto cerró el dólar blue hoy este 21 de octubre de 2025? Cerró a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. Tuvo un incremento en la cotización, ampliando la brecha cambiaria. Es la cotización del dólar en el mercado paralelo, sin intervención oficial.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Tipo de cambio regulado por el BCRA, operado en bancos y casas de cambio.

Bancos de Estados Unidos piden garantías antes para prestar otros U$S 20.000 millones a Argentina

A cuánto cerró el dólar MEP: a $1.582,10 para la compra y $1.585,00 para la venta. Se obtiene mediante la compra y venta de bonos en el mercado local.

El dólar contado con liquidación cerró a $1.601,20 para la compra y $1.602 para la venta. Permite girar dólares al exterior a través de la compra y venta de acciones/bonos.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 21 de octubre

Gurú de Wall Street adelanta una "devaluación casi segura" tras las elecciones

A cuánto cotiza el dólar cripto. Cotiza a $1.563,13 para la compra y $1.581,60 para la venta. Dólar que se opera con stablecoins (USDT, USDC, etc.) en exchanges.

El dólar tarjeta cerró a $1.969,50 para la venta. Dólar para gastos con tarjeta en el exterior, incluye impuestos (30% PAIS, 45% y 25% percepciones).

El swap de Estados Unidos rescataría a la Argentina de un default en 2026

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países. En la jornada de este martes 21 de octubre se ubicas en 1.048 puntos básicos.